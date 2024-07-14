首与老友林茹萍演夫妻 王利秦亲密戏“好尴尬”

和林茹萍饰演夫妻互动获赞很自然，两人剧里有亲密戏，王利秦一开始觉得不好意思又想笑。

本地剧《宠他，还是爱我？》目前正播映，剧里王利秦和林茹萍饰演夫妻，两人的互动获赞很自然。王利秦接受《新明日报》访问时称：“我们可以说是几十年的老朋友了，一路走来时常在外面的公司晚会一起主持节目，是老搭档了，所以我们的默契有一定的优势！她说头我会接尾，可能是这个因素让我们之间在演出时，能收放自如，朋友还是老的好。”

两人虽然是老朋友，也多次合作，但这是第一次演夫妻，且还有亲密戏！王利秦坦言一开始不但有点不好意思，还想笑，不过因为两人都是专业的演员，所以还是顺利完成演出。

戏里王利秦和狗狗Picasso（‘狗演员’Rambo饰）有很多互动，他说这也是他接这部剧的主要原因，“我很爱狗狗，有养过狗，但它老去了很多年。每每想起它我还会心痛。（和狗狗拍戏会很挑战吗？）Rambo是只很聪明的狗，要它做什么它都能做到，而且又很快！”

演艺事业上，王利秦接下来会回5频道拍一部长寿剧。

王利秦和林茹萍剧里饰演夫妻。（新传媒提供）

林茹萍：无需请示老公

林茹萍表示，身边的朋友也说她和王利秦演得很“接地气”，就像很多老夫老妻那样，除了会互相顶嘴，有时一天下来也说不上几句话。

不过林茹萍表示自己和老公还有说不完的话题，“因为我老公以前也是在演艺圈的，所以我会跟他分享我拍戏以及一些娱乐圈朋友的趣事。当然我们偶尔也免不了会吵架、顶嘴，不过都是老夫老妻了，我们今年也步入金婚（结婚满50年）了，所以已经习惯了。”

对于剧里和王利秦的亲密戏，林茹萍透露最亲密的动作是，王利秦会抱着差点跌倒的她，然后两人意外地鼻尖对鼻尖，“我觉得蛮特别的，因为戏里很少老夫老妻会有那么亲密的戏，且还有很多感情戏。（会觉得尴尬吗？）不会，我们在拍之前会先沟通好，而且我们认识很久了，无所不谈，他跟我老公也很熟。”

能否接受拍亲密戏？林茹萍说要看亲密的程度，“通常在我们这个年龄层都不会有太亲密的戏，如果是抱抱、牵手、亲脸颊、亲额头都可以，除了嘴对嘴。”

拍亲密戏前，需要先问过老公吗？“不用，他知道那些亲密只是在演戏，或是为了节目效果，就像有时皓皓也会在台上亲我、抱我。我和皓皓的感情也很好，他就像我的儿子，所以可以接受。”

林茹萍也说和狗狗一起拍戏虽然会比较辛苦，但很好玩，更大赞Rambo是只很聪敏可爱的狗，让她有一股冲动想要养狗。不过考虑到本身需要工作，有时还要带团等因素，所以觉得自己不适合养狗。

林茹萍原本也蛮怕狗的，因为小时候曾被狗咬伤小腿，“那是一只蛮大只的狗，所以在接戏前我有和剧组确认，一起拍戏的狗会不会很大只，如果是大只的狗我就不要接演了。”