新马汇率作题材 新歌《3.5很痛》一周观看人次400万

Ah Boy赖宇涵与马国艺人叶朝明、王麒竣组成的“Super Senior”又有新搞作，以新马汇率作为题材的歌曲《3.5很痛》在IG上线，短短一周就获得400万观看量与5万多个赞！

赖宇涵接受《新明日报》访问时说，Super Senior陆陆续续都有在推出歌曲，也一直专注在借着歌曲反映民生课题，“汇率是最近蛮热门的课题，我本身在中间，有时赚令吉也赚新元，会看到两个不同国家的朋友，都会投诉或谈到这个话题。”

他说，他家人大部分都在马来西亚，“我那时有问他们，为什么不要过来新加坡，他们表示若考虑到汇率会很贵，那时我才觉得这是大家都很关注的一个问题。”

他也分享，若他人在新加坡，每个周末都会去马国柔佛按摩、吃东西，“很多时候也是因为汇率，我就觉得这可以做，这首歌也没提哪个好、哪个不好，就是说出小市民心声。”

将推出《3.5很爽》

歌曲引起不少共鸣，但有网友留言表示，赖宇涵是新加坡人，不应该“很痛”而是“很爽”，对此，他自爆其实《3.5很爽》会在日后推出，“我们做视频都是站在一个比较中立的角度，做了一边一定要做另外一边，要能反映不同国家民众的心声。”

也有部分人希望Super Senior开唱，赖宇涵透露有在计划中，“可能年尾或者明年新年，如果成绩一直这么好，观众也敲碗，我们一定做，现在开演唱会，形式与创意都很不一样了，会有各种不同类型的艺人出来，我们要开唱就不是胡闹。”

他笑言，Super Senior内至少有他，与原本就是歌手的叶朝明会唱歌，而王麒竣可以负责搞笑，“地点当然就是新加坡与马来西亚，我一直都希望将两国文化带给彼此。”

中国爬雪山 自爆用三瓶氧气

他接受访问时正在中国背包旅行，游览了丽江、大理、昆明与香格里拉，还成功登上了海拔4680的雪山。虽然他直喊累，还自爆用了三瓶氧气，边吸气避免高山反应边登顶，但总算攻顶成功，完成“人生巅峰”，不过，他原以为在雪山会看到雪，结果还是没能实现赏雪心愿。