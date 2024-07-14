洪爱玲亲揭原生家庭阴影 “你们从未道过歉”

洪爱玲因应新加坡首个“毒品受害者纪念日”（Drug Victims Remembrance Day）活动，与母亲接受了英语自媒体“我们的阿公故事”（Our Grandfather Story）的采访，于镜头前揭露她“在妈妈毒瘾下长大”的故事。

洪妈妈亲身讲述当初染上毒瘾的原因，是出自于婚姻的失败，“人家给我（毒品），我吸了飘飘然，那时候才认识毒品的。”洪爱玲忆述，妈妈曾带她去过吸毒的场所，“有次我的成绩没有很好，妈妈当时处在正‘嗨’的时候，拿菜刀追我，邻居还记得，但她什么都不记得了。”

妈妈染毒给洪爱玲留下不少的阴影，“在我的记忆中，我从未享受与她在一起的时光。我和哥哥在暴力的环境中长大，充斥着很多碎瓶子、盘子，还有很多愤怒。”

洪爱玲说：“父母一碰面就是吵架，可以丢杯子、碗、甚至沙发，为什么我的家庭是这样的？”她当着妈妈的面说：“你们有没有想过对不起我？到现在为止你们都没跟我道过歉。我在想，你们是否想过我所经历的，不该是一个孩子应该经历的？”

尽管原生家庭困扰着洪爱玲，这些年来她也学会放下：“虽然很难忘记，但我选择原谅他们，因为这么做对我来说更好。这已经和他们无关了，我想要往前进。我想要快乐，我想要拥有自己的人生，我想要爱与被爱。”

视频最后，洪妈妈说道：“我没有亲口和他们道歉，可是我尽量做好一个妈妈的角色，只要他们开口，我都做给他们。他们有没有原谅我，我不知道，我希望他们会原谅我。”

洪妈妈也希望能以自身经历帮助其他嗜毒者戒毒，“毒品是戒得掉的，不是戒不掉的。你有几个人生？幸好我38岁就离开了毒品。重点是离开后，有人支持、有人照顾，这点很重要。”