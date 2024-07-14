射灯封锁机场出入口 边佑锡保镖保护过当惹议

（首尔讯）韩星边佑锡（Byeon Woo-seok）7月12日从首尔出发飞至香港举行见面会，没想到保镖的行为却引发争议。

先是有网民在社媒X贴出视频，指边佑锡的保镖在贵宾室用手电筒照射无辜旅客。视频中可见当时并没有人做出贴近艺人等出格举动，且贵宾室是用于休息的公共场所，现场还有小朋友，因此不少网民指责保镖保护过度。

该视频在网上掀起讨论后，保镖公司通过媒体致歉，承认保镖使用闪光灯是错误行为：“对市民造成不便，正在深刻反省。”

公司表示当时确实完全没必要进行过度保护，公司本身的工作体系也不是这样，而且经营保镖业务不止一两年，都会考量到艺人与粉丝的交流、注意不要对市民通行造成不便或不悦，发生这一状况绝非公司本意，会进行彻底的内部教育、防止相似问题再度出现。

有人质疑保镖公司单独对边佑锡提高警卫强度，该公司代表解释称最近粉丝人数增多所以格外留意避免安全事故：“我们不仅保护演员，也重视周围人的安全。 为了防止事故、不给非粉路人造成损害而努力保卫周全，不料发生这一状况，作为公司代表十分抱歉。”

网民质疑封锁机场出入口是否有经过申请

另外，保镖当天的另一举动也成为讨论的焦点。12日当天有许多媒体早早就到机场守候，要拍摄边佑锡出国的画面。在边佑锡抵达机场前30分钟左右，一名保镖前来向媒体们说：“我再说最后一次，等一下边佑锡先生进来的话，这边出入口就会封住，会封住10分钟，这边的人跟记者都无法进去。如果出入口封住，那就请大家回去。”

这番话让现场的摄影大哥不解，Dispatch记者还去找其他同行抱怨：“他们说会封住10分钟，连记者都进不去，他们自作主张封住。”其他摄影记者也开始纷纷讨论：“是要我们回去？”，“对，要我们回去”，“从来没发生过要记者回去的状况”，“所以记者无法从入口进去？”这些对话都被直播视频给保存下来。该段影片立刻引发韩国网民讨论，质疑保保镖是否有取得仁川机场的同意。

边佑锡保镖的“封门”言论引发争议。（TVBS新闻网）

对此，保镖公司14日出面灭火，“边佑锡的经纪公司没有对我们提出那样的要求”，强调所有的事情都是保镖公司自己出的点子。公司承认确实有封锁出入口，但并未到10分钟那么久，“跟机场协调后，最终与机场警卫做出的协议，但时间只有一下下而已”，由于艺人从机场外过马路入内后，会有大批粉丝跟着涌入，为防止出现意外，才会做出该决策。

此外，保镖还被爆料在手扶梯处检查民众的机票。此举引起网民不满，直呼已经侵犯隐私权，认为他们保护艺人的手段过度了。保镖公司承认确实有检查机票，但这也是与机场警卫协议过后，才做出的举动，“我们没有强制进行，没有那样的权利。”