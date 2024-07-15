三部古装喜剧 四女招婿招来最多惊喜

兰闺喜事、喜卷常乐城

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狗剩快跑

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最近看了三部喜剧，领悟到如果剧中只有一个厉害角色，是救不了一整部剧的。

24集的《喜卷常乐城》讲述到小镇寻父的农家女卜冠今，一夜因缘际会成了镇上富翁的独女，继承的却是千万负债。一筹莫展的她和前来追债的贵公子马天宇，进京赶考寻找住地的书生李胤维，以及前来向富翁报恩的少侠张一铎相识。接着又有逃婚而来的西域公主任梓慧与女仆成果，阴错阳差合租在一起的他们，都把全部的精力放在如何做出一番事业上，一面鸡飞狗跳地追逐梦想，一面应付各路来府的访客，过上了不平静却快乐的生活。

比较少见的古装情境喜剧，编剧很努力但“笑果”不多，主要是靠女主角一口浓郁的土腔乡音逗乐观众。我因为她而看了两集，可惜剧情不给力，只好弃剧。这部剧辜负了女主角，我扼腕啊！

卜冠今脸部表情转换快，演技不错。（互联网）

抗日题材在中国剧中常见，不少因为太狗血被嘲讽为“神剧”。24集的央视剧《狗剩快跑》则处理得很另类，走喜剧路线。故事讲述蒋龙饰演的狗剩自小被收养，为了赚钱娶媳妇，于是代替养父母的亲生儿子去当兵。在从军过程中，他遭到同村情敌蒋易的陷害，又经历了许多光怪陆离、惊险刺激的遭遇，一路上结识了各路志同道合的朋友，亲身经历战争的洗礼，由一个农民变成了真正的战士，完成人生蜕变。

剧情从狗剩自少林寺学武下山回家开始，到在家人和乡民面前被检验武功，起了一个吸引人的开头。没有人插科打诨，剧中的笑点来自于语言和情境的错位安排——你以为在特定的情况下，角色是这样的反应，结果出乎意料。这点编导居功，当然男主也演得生动自然，但可惜狗剩进了兵营后，剧情转入抗日剧的套路，我就弃剧了。

蒋龙扮演傻傻憨憨的狗剩，生动自然。（互联网）

没有大咖挂帅易受忽视

能让我从头到尾追完的剧不是没有，比如24集的网剧《兰闺喜事》，它曾获得微博视界大会的年度突破创新作品和腾讯视频金鹅荣誉的年度观众喜爱剧集、年度单元剧集。由于没有大咖挂帅，本剧很容易被大家忽视，但其实它特别值得推荐。

《兰闺喜事》没有大咖参演，但整体演出具高水准。（互联网）

故事讲述守寡18年的刘琳，一心想将四个女儿嫁进好人家，为此咬紧牙关，顶着巨大的经济压力在京城买了一套宅子，好让女儿能有一桩“非富即贵”的姻缘。四个女儿性格各异，老大韩云云一心盼望着嫁入豪门变成贵妇且高傲势利；老二李嘉琦善良乐观却敏感脆弱，还只顾着讨好别人；老三吴佳怡是高冷学霸、女权斗士，但有时过分理智冷静，倔强死板；老四厉嘉琪好武，乳臭未干却老想行侠仗义。

接下来，金龟婿一个没来，莫名其妙的年轻人却接二连三地闯入她们的生活：懦弱的“武二代”任豪，资质平庸却嚣张跋扈的王府世子昌隆，善良却憨呆的四皇子古子成，和假扮算命佬维持生计的向夏，这些人没有一个被家中大娘看得上，但他们却与她的女儿们越走越近。

女星不易当 为李嘉琦叫屈

剧中最有名的演员是近来一直被网民封为“最应得奖的演技派”刘琳，和原艺名为“辣目洋子”的谐星李嘉琦，以及出身自选秀节目《创造营2019》及R1SE组合的任豪。其他名气都不大，偏偏就是他们发挥超强默契，把高水准的剧本演绎到位，让每个角色都立体生动。

李嘉琦（左）与任豪在《兰闺喜事》中日久生情。（互联网）

这部古装家庭剧，让一个个角色出场并互相产生有趣的联动关系，然后在一场场阴错阳差的场景中制造令人意想不到的矛盾、冲突，以及随之而来的惊喜与笑点。演员当中，特别出彩的是35岁的韩云云，她出身著名的“开心麻花”剧场第一期喜剧培训班，拍过《你好，李焕英》《白鹿原》等影剧。她举手投足把《兰闺喜事》里平常给人白眼，但一见到贵公子便心潮澎湃的角色，演得喜感十足。

但是当女谐星真不容易。我记得之前看到一则网上短文，配上李嘉琦与任豪的合照，写说任豪应该就是因为得搭配不是美女的李嘉琦，所以一脸生无可恋的表情。其实，两人在剧中默契好得很，网民随便“看图作文”，以貌取人，真是要替李嘉琦叫屈啊！