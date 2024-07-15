台湾本土剧最熟悉的声音 曹雅雯新加坡首办个唱

江蕙曾五获台湾金曲奖的歌手奖，但她已封麦九年，现场舞台已成绝响。幸好37岁的“小江蕙”曹雅雯实力足，演绎佳，她2024年11月将首次来新加坡举行个唱，让本地观众体验“不一样的夜晚”。

也是金曲歌后的曹雅雯2004年17岁时，参加“江蕙杯全台歌唱大赛，获得总冠军。她也在2009年民视的选秀节目《明日之星Super Star》卫冕20关，表现杰出。

出道13年的她获奖无数，高光时刻是凭结合了电子、民谣、放克（funk）、低保真（Lo-fi）等多样元素的台语专辑《自本》，入围了2021年金曲奖八项大奖，最后夺走最佳歌手、专辑等大奖。

曹雅雯也经常为台湾本土剧演唱福建歌曲，随手拈来就有《父与子》预告曲《风中的承诺》、《风水世家》片头曲《心软》、《世间情》片头曲《梦中的爱人》 、《嫁妆》片头曲《今生的愿望》、《亲家》片头曲《爱我着唛来害我》、《甘味人生》片头曲《相思痕》、《春花望露》片头曲《释怀》《思念的歌》、《幸福来了》片头曲《尪某情》、《大时代》片头曲《值得爱》、《嘉庆君游台湾》的片头曲《嘉庆君》及片尾曲《游台湾》。可以说，她就是台湾本土剧迷最熟悉的歌声之一了。

这回曹雅雯将为新加坡观众呈献连串好歌，包括《思念的歌》《若是明仔载》《抱一个》等，让大家沉醉也放松在音符里。

前阵子，曹雅雯爆出患上厌食症的新闻，连喝水太多也会吐，一下子暴瘦11公斤，公开露面时吓坏许多人。不过她休养后状态改善了，还为本届金曲奖出任评审呢！

相信她将以最佳状态在“Chill Night新加坡演唱会2024”亮相。演唱会将在11月22日（星期五）晚上8时，于新加坡国立大学文化中心举行，票价分118元、88元、68元，可上网sistic.com.sg或拨打热线63485555购票。演唱会指定宣传媒体是电台96.3好FM。