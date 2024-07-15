断片之险途夺宝（首播） The Morning After

Eazie TV·中国电影频道 晚上8.30

主演：葛优、蔡卓妍、岳云鹏、杜淳、包贝尔、小沈阳、陈赫。该片讲述卖鱼大叔牙叔、海豚训练员阿乐和海洋馆保安治国，在一场大醉之后竟把海洋馆的大明星海豚“宝宝”卖到国外。为找回宝宝，三人不得不辗转多地，开始遇到各种奇人怪事的惊险旅途。

阿顺有煮意2

8频道 晚上8.00

最后一集迎来“飞得最高最远”的《才华》毕业生陈凤玲、陈泂江和陈罗密欧。三位当红艺人来做客，会否抛开所有艺人形象，与阿顺大聊特聊？今天除了由阿顺下厨煮给顺客们吃，陈凤玲也亲自下厨煮一道老公最喜欢吃的家常美食。

聊到当年的“七公主”，陈凤玲怎么说？陈泂江和陈罗密欧又如何看待当年“八公子”之间的竞争？

女人我最大（首播）

Eazie TV·TVBS亚洲台 晚上9.00

来宾：林可彤、王思平、林柏妤、陈天仁、卢学叡。夏天到了，有些人喜欢这种艳阳高照、充满活力的天气。但如果你是怕热并随时得穿着凉感衣才行的人，那么夏天可能会让你的心情浮躁，还会出现许多恼人的事情，像是妆容花掉，身上散发出汗臭味。那么该如何摆脱闷热的夏日，让自己保持美美的呢?

星级主厨游巴黎 Guillaume’s Paris

BBC Lifestyle（星和Ch432，新电信Ch255） 晚上7.30

法国厨师Guillaume Brahimi（吉劳姆布拉希米）探索巴黎街头与这座城市不可思议的美食文化，并认识那些造就了巴黎的匠人。