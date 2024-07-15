Super Junior演唱会如综艺 神童现场“找老婆”

Super Junior的成员即便已三四十岁，舞台风采依旧青春洋溢。八人自带娱乐效果，把演唱会当综艺节目来做，现场笑声频频不断。

Super Junior的八位成员：神童（Shindong）、圭贤（Kyuhyun）、艺声（Yesung）、利特（Leeteuk）、厉旭（Ryeowook）、东海（Donghae）、始源（Siwon）和银赫（Eunhyuk）今年开启亚洲巡演“SUPER SHOW SPIN-OFF: Halftime”，第三站在14日（星期日）傍晚来到新加坡室内体育馆。

开场成员们和大家问候时，就已经开始搞笑。神童直接现场“找老婆”：“我现在有个新的梦想，就是和外国人结婚。有可能是你们在座的某位、也可能是两位！”话末即被否决，另一位成员接话：“神童，这里有很多人。”神童马上回：“It’s ok！Why not！（没问题，为什么不行？）” 这个“错误的示范”，让全场笑翻。

八位成员彼此拌嘴，演唱会就像综艺节目一般有娱乐性。（取自东海IG）

在分享品尝过的本地美食时，当然少不了辣椒螃蟹，不过厉旭这次为大家介绍了“韩式吃法”，倒挺有趣。他绘声绘色地和大家解释：“韩国有个很有名的泡面叫‘Yukgaejang’，把面煮好了后，放进辣椒螃蟹的酱汁搅拌，再吃，哇！Shiok！”还很自然地加上了一句新加坡俚语。

东海则说自己睡饱了七个小时，早上起来运动，神童在一旁打趣地说：“那你应该脱掉上衣。”接着不等东海同意，就帮东海拉下外套，露出结实的手臂肌肉，为粉丝送福利。

小分队跳后辈歌曲

演唱会在舞台换场之间一般都会播放视频，Super Junior的视频不仅有不少客串惊喜如Shinee珉豪（Minho）、谐星姜镐童（Kang Ho-dong）、李寿根（Lee Soo-geun），内容更是如综艺节目一样有趣。

Super Junior当晚也进行新的分队表演，每组分队分别翻唱原有小分队的歌曲，而且出场前的介绍新分队小剧场特别好笑。第一组“LED”由利特、银赫和东海组成，带来“LSS”的“Suit-Up”；第二组“SKY”，由始源、圭贤和艺声组成，带来“KRY”的“Let's Not”；最后就是“R&S”，厉旭和神童翻唱“D&E”的“Danger”。成员们分别翻唱了彼此的小分队歌曲，为粉丝们带来不同的舞台。

之后八位成员还穿上校服，分成两组分别跳起后辈组合的舞蹈，RIIZE的“Get A Guitar”还有NewJeans的“Hype Boy”，散发青春洋溢的风格，让演唱会瞬间又活泼起来。东海跳“Hype Boy”的时候，一不小心跳错位，这段小插曲也很可爱。除了带来新旧歌曲，Super Junior也在安可环节带来经典神曲“Sorry Sorry”，新的编曲让这首耳熟能详的曲目带来一片欢呼。

这次的巡演中，虽然成员希澈（Heechul）因伤缺席，但在演唱会最后的视频，希澈最后的亮相预告了Super Junior明年20周年的演唱会，明年九人将再次合体，和粉丝们一起庆祝这个里程碑。