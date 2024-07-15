相隔三年回归小荧幕 金宣虎以反派现身

2021年卷入前女友私生活争议风波的金宣虎时隔三年以反派角色回归小荧幕。

Disney+原创新剧《暴君》（The Tyrant）7月15日在首尔举行记者会。除了金宣虎，其他主演们车胜元（Cha Seung-won）、金刚于（Kim Kang-woo）及赵允秀（Jo Yoon Soo），连同编导朴勋政（Park Hoon-jung）齐亮相，《联合早报》受邀线上参与。

《暴君》讲述一项完全能够翻转国际局势的生化武器，在韩国和美国情报局之间的秘密配送事故中被偷走，两个政府不惜一切代价寻找武器的下落。韩国政府为了开发人类未知的强大潜能，多年来一直在秘密进行一项取名“暴君”的实验计划，却意外被美国的情报机构发现。被蒙在鼓里的美国震怒不已，要求韩方交出所有实验样本并立即中止计划。

然而，就在韩国将实验样本配送给美国的途中，双方人马遭到意外袭击，两国特工也被迫结盟找出幕后黑手，避免破坏力极强的生化武器遭到心怀不轨的组织滥用。

金宣虎饰演“暴君计划”的领导人 “崔局长”，虽然隶属于国家机关，却另有意图。预告片不乏他持枪威胁、露出变态微笑的桥段。被问及“崔局长”一角和上一部演出的电影《贵公子》中的角色有什么不同？金宣虎说：“‘崔局长’是比‘贵公子’更憔悴、更凄凉、更孤独的人物。如果说‘贵公子’在享受所有他做的事，那‘崔局长’则是内心充满矛盾和苦恼的角色。”

相较于金宣虎的内心戏，饰演“林尚”的车胜元在剧中则有很多动作场面。林尚是名清洁工，是负责铲除“暴君计划”相关势力的前任要员。金刚于在剧中是来自美国的特务“保罗”，首次担纲主演的女星赵允秀则是技术人员“子京”。

金刚于（左）饰演来自美国的特务“保罗”，首次担纲主演的女星赵允秀则是技术人员“子京”。

导演原先想拍成电影



以电影《新世界》《魔女》在忠武路打开知名度的朴勋政导演是首次拍摄影集。朴导透露，《暴君》原本是以电影的形式开始进行制作的，但最终以4集影集的形式推出。聊及原因，他说：“与其说有特别的理由，不如说是从创作的立场上来看，我们做了不同的选择。”

朴导接着说：“OTT平台的出现有了更多机会，虽然其中各有优缺点，但（以影集的方式推出）这部作品是做了相对更好的选择。因为是第一次制作影集，所以过程必定会辛苦，比方说影集就会需要有四个结尾，吸引观众继续追看下去。我觉得出来的效果非常好。”

《暴君》将于8月14日在Disney+上线。