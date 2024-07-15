扭伤脚晒伤眼是小事 郭富城自曝2016年伤得最重

（香港讯）郭富城近日接受郑丹瑞的《健康旦》访谈节目，自曝2016年左脚受伤是他舞台生涯的一大危机，当时非常担心：“我还可不可以跳舞？”

郭富城将在8月展开13场“郭富城ICONIC世界巡回演唱会2024香港站”演出。舞台经验丰富的他“身经百战”，因演唱会受伤是家常便饭。他说︰“试过跳舞时扭伤脚，扭伤脚对我来说是很小的事，肿得像猪蹄都可以跳，没问题。”

郭富城（右）近日上郑丹瑞（左）的访谈节目。（视频载图）

甚至有一次为了让肤色与服饰颜色有协调感，他刻意晒黑，结果晒伤眼睛。“总彩排的时候，我睁不开眼睛，眼睛全红，流着眼泪一直彩排。这些对我来说都是小事。”

唯独2016年的伤势让郭富城担心。他2016年初，因为之前演唱会的一段跳弹床表演而伤及左脚导致前十字韧带撕裂七成，之后紧接着要拍电影，令伤势加剧。医生当时告诉他必须长时间治疗，应该会影响接下来的演唱会。但郭富城决定撑下去，找了教练帮他锻练左脚。他说：“十字韧带已断掉，我只是用另外一种意志加上一些动作，让自己可以在舞台上继续跳舞。”

演唱会期间没有人发现他受伤，但他每完成一场演出，受伤的部位就会分泌液体作为保护，护理人员就会在后台用超声波帮他推掉水肿，让他第二天又能上台跳舞。郭富城说，每一场演唱会结束后他都担心“会不会再有机会站在舞台上跳舞。”所幸，他顺利完成演唱会，并在接受手术后顺利康复。