电影催泪风继续吹 本周轮到《妈妈》登场

催泪风继续吹！育五子女但他们都把母亲当摆设，越南卖座片《妈妈的愿望》星期四（7月18日）本地放映，李国煌与俞宏荣主演的《乐园》8月上映，继续让你哭红鼻子！

尽管本地最卖钱的是喜剧，但随着泰国温情片《金孙》无预警狂卖550万元，为市场主流以外的题材带来无限希望，电影业者发现，原来让人泪流不止的影片也能把观众“哭”进戏院。

除了《金孙》，本地将放映另外两部催泪片，一部是8月8日国庆前夕出击，由李国煌携手俞宏荣的《乐园》，另一部则是在越南吸金4800亿越南盾（逾2500万新元），成为当地电影史上第二最卖座，甚至超越了《阿凡达2》 和《复仇者联盟4》的《妈妈的愿望》。《妈妈》拍得朴实却动人，已定于星期四登陆狮城。

催泪离不开生离死别、回头太难，充满遗憾的人生，追不回的过去，观众入场时共情人物的心酸，流下自己的泪水。

《金孙暴富攻略》打开催泪吸金票房。（取自网络）

盘点三部新泰越催泪片泪点

《金孙》之后，主攻亲情的两部催泪片，能否持续吸金（睛），也备受关注。且看这三部催泪片的泪点:

越南片《妈妈的愿望》泪点：73岁的海夫人（清娴饰）在丈夫早逝后独自扶养五个孩子长大，孩子成年后四散各地，孤零零留在乡下老家的她，最大的愿望就是能够跟全体儿孙拍一张全家福。但子女总是以各种借口理由推搪，无法齐聚。

某天，海夫人意外遇到车祸骨折，必须依靠轮椅过活，行动不便，她无奈轮流寄宿子女家，却惊觉自己是他们多余的负担……靠山靠水都不行，老太太最终只能靠自己。

催泪指数：3.8分（单亲母逆来顺受、对罔顾亲情的子女无怨无悔，母爱情操伟大）

《乐园》里的李国煌对女儿娜娜无私奉献。（受访者提供）

本地片《乐园》泪点：两个父亲与两个女儿，相异的父女情缘，文盲父亲阿陆（李国煌饰）省吃俭用供女儿飞美国念大学，岂料女儿有去无回，是谁给他频频写信？另一个父亲阿陈（俞宏荣饰）年轻时嗜赌没了家，多年后再见女儿，却没勇气相认，一个是全情奉献不求回报的父亲、一个是回头太难不知如何修复家庭关系的爸爸，全片让人感受到悔不当初与遗憾，情感无法弥补，让人泪崩。

催泪指数：4分（死别最揪心，李国煌自带催泪演技）

泰国片《金孙暴富攻略》泪点：金孙（Billkin饰）不思进取，为物业遗产才接近癌末外婆（乌萨萨梅坎姆饰），却因相处生了感情，外婆虽有三名子女，却一个都靠不住，甚至连富裕的亲哥哥一提借钱就变脸，人情薄如纸，金孙陪伴身体一天天枯萎的外婆，怎能不感伤？

催泪指数：4分（没什么比一家人整整齐齐更可贵，你有多久没拥抱自己的亲人？看了《金孙》，更感悟珍惜眼前人的重要。）