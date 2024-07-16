逗笑人间60年

8频道 晚上8.30

从小就热爱表演的王沙和野峰，1961年从歌台迅速崛起，并展开巡回东南亚各地演出的跑码头生涯。随着黑白电视的出现和普及，也让他们的谐剧从小众逐渐走进大众的视野，并成为家喻户晓的电视双宝。这部纪录片回顾王沙和野峰从草根歌台跃升为喜剧泰斗，征服本地和海外市场的传奇。

养生出大招

8频道 晚上10.30

你有天气一冷就下肢疼痛的经验吗？长期在家赤脚容易寒湿入侵，导致下肢酸麻胀痛，所以要挑选正确的地板隔绝湿气。医师再来一招，掏出擀面棍按摩脚板最见效。还有甩腿功踢散寒湿，再来双拳出击敲打腰腹，强化脾胃运化功能，帮助阳气生发，湿邪退散。厨师端出猪脚筋搭配有祛湿驱寒功效的葱姜，焖煮出色香味俱全的葱烧猪脚筋。

你是我的城池营垒

Netflix、Viu 已上线

马思纯与白敬亭主演。讲述医生米佧在医院联合警校组织的应急救援培训中，与特警精英邢克垒相识，两人从一开始的误会到后来互相了解。突如其来的地震，打破了生活的平静，米佧和邢克垒临危受命前往灾区。米佧从邢克垒身上看到公安民警的大义凛然，邢克垒也从米佧身上看到人民医生的仁心仁术，两人同舟共济，守护对方和千千万万的人民。

11点热吵店

Eazie TV·TVBS亚洲台 晚上11.00

适当的性生活有助提升情侣和夫妻之间的感情。一项调查报告显示，刚结婚的夫妻平均每周有四次以上的性生活，而结婚10年后，这个次数可能要以年为单位计算。来宾詹惟中、若绮、杨昇达、陈真、强尼和欣西亚，分享他们曾因为什么样的状况，让刚刚燃起的“欲望”瞬间熄火。