我要大声说：《宠他，还是爱我》轻松搞笑老少咸宜

《宠他，还是爱我》题材新颖，情节轻松搞笑，老少咸宜。剧情反映了新婚夫妻的甜蜜，养育孩子的苦与乐，以及失去激情的年长夫妻生活。狗狗的参与为剧集增添不少色彩，也让人了解养狗是一个责任，而不是三分钟热度后就弃养，须要付出满满的爱心。这部剧赞！——观众（XXX672）

有读者指出新传媒举办了这么多年的“才华横溢出新秀”比赛，始终无法把一位冠军人物推向海外，让他／她发光发热，为新加坡争光，很浪费资源。我完全同意。反观新加坡歌手林俊杰、孙燕姿、蔡健雅、阿杜、陈洁仪等都扬名海外，林俊杰、孙燕姿和蔡健雅还得过台湾金曲奖。新传媒是否应该认真思考如何栽培才华冠军成为亚洲闪烁之星，为国争光？——观众（XXX864）

我和妹妹7月6日看了“明天42不老的梦”新谣演唱会，这是我们第一次看新谣演唱会，感触良多，尤其当大家演唱颜黎明的《水的话》时，场面非常感动。每一首新谣歌曲都让人怀念，很动人。我们说好每年都去看。新谣加油！——读者（XXX859）

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