钟琴赞黄暄婷“一秒哭戏精”张哲通吻到她颤抖的唇

郭亮在新剧《浴水重生》记者会上提及剧中女儿刘怡伶因车祸而半身不遂，一时感触哽咽，钟琴则大赞“女儿”黄暄婷是“一秒哭”的戏精。

郭亮接受《联合早报》访问时坦承，有了孩子后哭点变得很低：“所有关于小孩受罪的，我想都不敢想！哪个父母不望子成龙望女成凤，但如果小孩连生活自理都有问题，一旦你离开了，谁来照顾孩子？这问题简直像刀割肉一样痛。”

《浴水重生》讲述一场意外令舞蹈员希琳（刘怡伶饰）下半身瘫痪，一度消沉的她在残疾泳将天晴（黄暄婷饰）的激励下，重拾勇气开启第二人生。该剧15日举行记者会，主要演员黄暄婷、刘怡伶、郭亮、钟琴、许美珍、张哲通、黄振隆、邓伟德和张嘉轩出席分享拍摄点滴。

入行30年 郭亮遗憾未有代表作

今年是郭亮入行30周年，回望这些年，他深感自己是幸运的，“我来到一个很喜欢的国度，新传媒又让我有机会从事演艺行业，而我幸运地做了这个行业几乎所有的工作，包括主持、演戏、和电台DJ。我肯定有很多不足的地方，但是至少我有机会尝试。”

但他也不是没有遗憾：“我还没有一部戏可以拿出来，骄傲地跟爸爸说这是你儿子演的，也还没有一个节目是我做了但别人做不了的。不过我的演艺生涯不是止步于30年，所以还是有希望的。”

今年是郭亮入行30周年。（李姿仪摄）

钟琴大赞黄暄婷是戏精

钟琴在新剧中饰演黄暄婷的养母，第一次和黄暄婷合作，钟琴坦言从对方身上学习了很多。“暄婷根本就是戏精！她在戏里有很多哭戏，每次导演要她掉眼泪，她嘴里说试试看，但是一action她眼泪就掉下来了！而且不是一次两次，是N次都这样哦！我觉得她太厉害了，可以很快进入状况，上一秒还在跟我说笑，下一秒就哭了。”

钟琴最近忙着拍摄第五系列的《古早味侦探》，戏剧方面今年只接了《浴水重生》而且戏份不重。她是两届“红星大奖”最佳配角得主，今年更一举拿下视后宝座，何不乘胜追击，多拍些戏？

她谦虚地说，自己并非很会演戏，得奖是因为很幸运地接到合适的角色。对于拍戏她抱着随缘的心态。她笑说：“我很喜欢拍戏，可是如果演主角工作时间很长咧，所以我宁愿当配角，戏份没那么重不会太累，我又可以去跑步、打乒乓、健身。”

钟琴在新剧中饰演黄暄婷的养母，她形容角色是个大好人。（李姿仪摄）

张哲通吻到黄暄婷颤抖的唇

黄暄婷在记者会上谈及和张哲通的感情戏，笑说拍摄时有心动感觉，并透露两人有亲吻戏。张哲通却爆料黄暄婷拍吻戏时笑场：“她彩排时就在偷笑了，正式拍摄时我感觉得到她嘴唇在颤抖，因为她在偷笑！”

他强调两人是“纯洁之吻”，至于为何黄暄婷会偷笑，他说：“我没有问她，可能是尴尬或害羞，也可能因为她有洁癖，不习惯和人太亲密吧。”

“才华横溢出新秀2024”海选活动刚结束，身为上一届冠军的张哲通为活动站台，勾起不少回忆。“感觉好不真实！我当年抱着玩票的心情参加比赛，没想到竟然成了一份职业，这是我没有想到的。”

入行五年来，他觉得除了外形上的转变，待人处事也不一样了。他坦言刚入行时刻意不注重外表：“因为我认为服装和造型不能代表一个人的价值。”但身边的人不断为他“洗脑”，令他渐渐地接受了造型也是一种表达自我的方式。

性格上他也从“yes man”变成更勇于表达想法的人，“可能因为年纪大了，比较成熟了，觉得不是什么事都要迎合他人，我也可以有自己的看法和意见。”

入行五年的张哲通无论在外形或待人处事方面都有所改变。（李姿仪摄）

许美珍与刘怡伶借顺风车“破冰”

许美珍在剧中是郭亮的老婆，也就是刘怡伶的妈妈。记者会上播放的预告片中可见她因为女儿瘫痪而崩溃的戏，演得触动人心。她受访时说：“女儿一夜之间就残废了，为人母亲心一定很痛，而且她也不知道要怎么照顾好女儿。”

另一场戏中，她要为女儿冲凉，但对方不愿意还将她推倒，许美珍回想当时的情形说：“冲凉房蛮小的，怡伶、我和摄影师挤在里头，但安全措施都做足了，怡伶心疼我，问能不能不推我，但我跟她说一定要推。”

许美珍现实生活中单身，她坦言要诠释妈妈的角色不容易，加上是第一次跟刘怡伶合作，两人需要培养默契。原本不熟悉的两人，在一次刘怡伶搭许美珍的顺风车后“破冰”。

许美珍坦言要诠释母亲的角色并不容易。（李姿仪摄）

《浴水重生》7月29日起可通过mewatch观看，30日起每逢周一至五，晚上9时，通过8频道播出。

