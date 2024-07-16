炎亚纶复出新剧8月播 宥胜戏份全删光

（综合讯）台湾科幻影集《Q18量子预言》原本预计2023年推出，不料却遇上剧中演员接连出事，包含炎亚纶爆出桃色风波、宥胜涉性骚等事件。近来随着炎亚纶获判缓刑复出演艺圈，该剧也传出即将上档。据台媒报道，宥胜的戏份已全数删光。

据《镜周刊》报道，《Q18》原先预计2023年10月份上档，剧组当时称因处理特效才延误上档日期，不过外界却认为与剧组演员宥胜涉性骚、炎亚纶被网红耀乐提告有关。近来炎亚纶案件获判缓刑，《Q18》也传出即将上档的消息。

娱乐圈#MeToo浪潮事隔一年，包括黄子佼、NONO等人的官司继续缠讼，加害者皆已退出演艺圈，而《Q18》则随着炎亚纶案件获判缓刑，因此得见曙光。据悉，炎亚纶在戏中是男主角，而宥胜饰演一名攀岩名将，在一次友谊赛中因意外断腿，后经由科技协助重攀高峰。

宥胜为了投入角色，拍摄前特地练习三个月的攀岩，坦言是从影以来身体最痛苦的一部戏。（互联网）

三立电视向媒体证实：“宥胜演出部分，确定全都删光。”该剧将于8月16日播出。宥胜为了投入角色，拍摄前还特地练习三个月的攀岩，坦言是从影以来身体最痛苦的一部戏。但他因性骚案在5月被判八个月徒刑，若他上诉，还得打官司。4月时他在脸书写下：“没有心思去寻求复出”。

炎亚纶誓言要瘦10公斤

炎亚纶在《Q18》剧中饰演AI机器人，外形完美无瑕，但真实世界的他，因为停工一年疏忽维持体态。日前粉丝上传他变胖的照片，与过去的男神形象的确有些落差，但也显得比较有亲和力。他看了之后也在社媒誓言要瘦10公斤，才愿意自拍近照分享。

近期炎亚纶已渐渐暖身，从复工计划看来，先从海外粉丝会开始，有8月日本福岛的粉丝旅行，每位粉丝花上新台币约2万元（约824新元）与他共度两天一夜，接着还有9月的香港演唱会。