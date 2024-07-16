北京武术赛夺奖 黄怡媗想接棒杨紫琼当打女

艺人黄怡媗上星期一（7月8日）前往北京参加北京国际武术邀请赛，并获得“女子24式太极拳”一等奖，她说自己崇拜杨紫琼，希望有一天也能做打女！

黄怡媗（Aarah）是李南星公司LNX Global旗下歌唱艺人，从小学习舞蹈，对中国武术，她其实是门外汉，她星期一（15日）接受《新明日报》访问时说，她是在学“辟谷养生法”时学习太极而被导师发现有潜质，遂鼓励她去参加北京国际武术邀请赛，原本旨在吸取经验，却没想到会获得“女子24式太极拳”一等奖。

比赛中，黄怡媗在满分10分中获得8.52的高分，最后赢得一等奖。

问她是否学习太极已经有好长一段时间？

“没有！我是在学‘辟谷养生法’时练功被导师发现有潜质，就开始学习杨氏太极，还断断续续飞到武当山拜师，后来还被推荐参加比赛。”

她告诉记者，比赛前两个月，她狠狠操练，几乎练到脚肿，肌肉酸痛，还是继续练。

提及导师说她有潜质，黄怡媗说或许因为从小她学习舞蹈，有了根基，所以习武也比较容易。

尽管是武术的门外汉，但黄怡媗说其实她小时候就喜欢看动作片，最崇拜的是杨紫琼，印象最深刻的是，她主演的《卧虎藏龙》。

黄怡媗说：“我希望能像她一样，有朝一日也能做打女。”

她也说若愿望实现，她偏向拍古装片，弦外之音是想做女侠，“因为古装片有很多想象的空间，可以不按牌理出牌”。

也爱唱歌的黄怡媗，来自马来西亚怡保，曾参加《中国好声音》新加坡区海选，并进入12强。2022年签入李南星公司旗下。

她告诉记者，目前也在筹备自己的新歌和拍摄MV，一旦完成后，就会交由公司去企划。