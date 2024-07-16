拍《乐园》忆亡兄 李国煌触景伤情恸哭

哥哥车祸意外身亡至今近40年，阿哥李国煌拍催泪片《乐园》触景伤情，狂哭两个多小时！

鲜少听国煌提起他有个哥哥，其实，李家哥哥早在1985年，因去马国做装修工程，回新途中遭遇严重车祸，从此阴阳两隔，走的那一年哥哥年仅20岁，时近40年的今天，提起早逝哥哥，国煌忍不住伤感。

“所以，当我读到《乐园》剧本有一场写女儿在异乡遭遇车祸不治身亡的戏，心想‘完了’！这情景跟我现实中亲身经历的一样，也是半夜接到通知、当时同样住在三房式。”

在《乐园》中，国煌拍半夜起床接获爱女噩耗的戏，哭得撕心裂肺，连接现实中的不幸遭遇，他忆述：“哥哥走的那一年，半夜接到他的噩耗，我还‘哦’了一下，回过神才意识到，他已永远离开了我们，那年我念初中。”

遭遇相近，国煌在拍《乐园》时恸哭两个多小时，不停抽搐，拍完之后，剧组人员都不敢上前，让他自己抚平哀伤情绪。

“哥哥走了那么多年，冥冥中，这个角色就应该由我来演！”国煌说。

作为一部催泪方言片，鉴于泰国片《金孙暴富攻略》狂卖550万，这会否对《乐园》的票房有所帮助？

“多多少少会帮到，票房证明观众也喜欢看剧情片，《乐园》无论制作与诚意都做足，当导演蔡于位找上我演爸爸这个角色时，我就觉得，要不就成功，要不就一败涂地！”

问票房期待，虽扛得起票房，但国煌也不敢预估太高：“能卖100至120万就很不错了！”

揣摩文盲父角色

牙尖嘴利的国煌个人形象向来鲜明，为了《乐园》努力去掉个人性格特质，开拍前三天吃了几次NG，但慢慢找对了感觉，投入了文盲父亲阿陆这个角色。

演绎阿陆这一角，可有国煌父亲性格的影子？“完全没有，爸爸爱我们，但从不把爱挂在嘴里，他是严父，印象中只有小时候坐过他大腿。”

提到《乐园》中两个属于阿陆生命中的重要女人——女儿娜娜与妻子杜蕙甹，国煌赞娜娜勤于恶补福建方言，身为新人表现已很不错；至于杜蕙甹，国煌笑说：“拍摄时配合度很高，不过，当时她刚生完孩子，剧组需要给她时间去挤母乳。”

提到对手戏最多的俞宏荣，国煌表示两人首次合作，有感对方经历过的人生高高低低，演技绝对在线。合作的资深艺人，例如张为、叶世品、黄家强等，在国煌眼中就像一票开心老顽童。

称明年将缺席贺岁档

年年夹贺岁片向观众拜年逾10年，国煌放话明年将缺席贺岁档！

看梁志强与李国煌的贺岁片似乎已成了春节习惯，国煌今年12月将推出《男儿王2》，但踏入2025年，他将无贺岁片，语气还很开心：“我想好好地过年！”

他手上其实有两部片约，一部内容讲述教人如何“买万字票包中”，另一部则是公路励志片，但他不希望为赶春节贸贸然开拍，“反正每年都有贺岁片，电影素质更重要，何必非赶在明年？”

若受到梁导拍贺岁片的邀约呢？“暂时还没接到，不过，我应该不会拍。”

俞宏荣参演《乐园》。（取自网络）

俞宏荣哥哥也因车祸不治

最难受的是拍医院生离死别戏，俞宏荣忆述自己的哥哥遭遇车祸，医院不治身亡。

《乐园》令宏荣印象最深刻的，是在医院送李国煌所饰演的“阿陆”最后一程的戏，他说：“死别感受最煎熬！”

宏荣来自大家庭，共10兄弟姐妹，从小他就由哥哥姐姐来照顾，父亲工作很忙，很少在家。

其中有一个哥哥最聪明、是学校的精英学生，‘O’ Level那一年成绩全部考到A１，没想到，他当兼职赚钱骑电单车时，途中被罗厘撞倒，发生车祸，送院后伤重不治，那种伤痛历历在目。

拍《乐园》与李国煌合作，宏荣说：“国煌平时很搞笑，以为会有很多笑话听，没想到他到了片场变得很安静，我很‘失望’。”

宏荣最近需要植四颗牙齿，已植了一颗，星期一疼痛得难说话，星期二早上情况好多了，问起近况，宏荣表示鸡饭摊又开了新分行，手上有两三部电影片约待拍，片约亨通。