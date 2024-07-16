娱乐吃瓜：“假绯闻”变成真感情 看黄子韬“委屈”的官宣

中国男星黄子韬与徐艺洋7月14日官宣恋情，两人分别在微博晒照写下：“愿我们永远是我们”及“日落海边许个心愿”。消息一出迅速登上微博热搜榜，评论区却非清一色的恭喜，而是充斥着“公开了一个大家都知道的秘密”、“不理解不尊重不祝福”等声音。

黄子韬和徐艺洋之前究竟做了哪些事，以至于公开恋情时竟收获网民的这番反应？一切先从小情侣的背景开始说起。

黄子韬和徐艺洋都曾在韩国SM娱乐担任练习生。黄子韬2012年以韩团EXO成员出道，组合爆红后，2015年他选择回到中国发展，并成立了个人工作室。徐艺洋当初则是黄子韬队友鹿晗的迷妹，曾坦言是为了他而到SM娱乐当练习生。最后她并没有在韩国出道，2018年返回中国发展。

黄子韬回中国成立公司后，签下的第一批艺人当中，就包括了徐艺洋。两人在台面上最开始的交集是在2020年的选秀节目《创造营2020》。当时徐艺洋是选手之一，黄子韬则作为导师参与了那个节目。

节目中，尽管身为选手，徐艺洋却以下犯上大胆怼导师：“他说他自己是很帅、很酷、很可爱、很有实力、很有才华的老板，但我不认可。我觉得他在我心中就两个字，幼稚。”黄子韬虽然效果拉满回呛：“我需要你认可吗徐艺洋？”，却也不忘在微博发文帮“小徐妹妹”拉票。

徐艺洋作为选手在选秀节目《创造营2020》中参赛，黄子韬则是以导师的身份参与。（互联网）

嘴硬败好感？



2020年6月，两人在《创造营2020》播出期间传出绯闻，公司龙韬娱乐在微博发文辟谣：“黄子韬，龙韬娱乐小韬总；徐艺洋，龙韬娱乐签约艺人，仅此而已。”

徐艺洋最终遗憾以一名之差没能成为女团“硬糖少女303”的成员，但老板黄子韬却没有因此冷落她。除了特别在微博只关注她一个人，还带她一起甜蜜合唱歌曲《冰淇淋》。两人在舞台上上演牵手和摸头杀，绯闻再次喧嚣尘上。

2020年11月，黄子韬和徐艺洋在直播上否认恋情。黄子韬说：“你说当时那么多人觉得我们在谈恋爱，不觉得很无语吗？我辛辛苦苦捧出来的人，说是我女朋友。都是我的妹妹，我公司的艺人，都是我的家人。”

时间来到2022年，黄子韬在直播上曝光了自己的微信头像，结果被网民扒出该照片是他和徐艺洋的背影照。之后更有人爆料两人在游戏里有情侣账号。

网民扒出黄子韬的微信头像。（互联网）

黄子韬在直播上先回怼网民“为什么用那张照片当头像”的疑问：“因为我不拍照，我就逮着一张好看的，我用一下还不行了？”至于情侣账号，他则说：“那情侣号没女的了我挂一下不行吗？那人家都挂个情侣的，我不能挂个情侣ID？那我找谁挂去？我找一粉丝说‘咱俩挂一情侣ID’，那不更奇怪吗？”

在那之后，事情的发展却与黄子韬在直播上说的大相径庭。两人被狗仔拍到一起回家、见家长吃饭，还有网民在餐馆偶遇他们穿着情侣装吃饭。2023年10月，有网民偶遇黄子韬在首尔江南夜店大屏公开表白“Love you Yi Yang”。

社媒上流传黄子韬在韩国夜店向女友表白。（互联网）

节目里外言论不一？

除了亲自参演，黄子韬也是节目《跟我走吧》的总出品人和总导演。（取自《跟我走吧》微博）

2024年4月，黄子韬及徐艺洋合体录制综艺《跟我走吧》，随即有网民爆料男方向女方求婚，连求婚现场的图也被曝光。中国媒体针对此事求证，经纪人说：“这是艺人私事，不方便回应。”

6月30日，《跟》开播。7月14日第三集公开当天，两人也在微博官宣认爱。然而，黄子韬在节目里外的言论，却又被网民评论“看不懂”。

黄子韬在节目中和徐艺洋商量公开恋情时说道：“我本来就是一个直性子，谈恋爱肯定要告诉大家。”然而在节目播出前，黄子韬6月27日却上线呛网民：“谁定义谈恋爱，作为艺人就必须要公之于众？”还有网民扒出情侣档的官宣视频是在6月24日拍摄的，间接证明明明连官宣视频都拍了，但6月27日的直播他仍在“嘴硬”。

至于不公开恋情的原因，徐艺洋在节目上说，因为黄子韬父亲去世，孝期三年不好传喜讯，他们也希望等关系更稳定一点，给大家更稳定的交代。

黄子韬在节目上和女友谈及公开恋情一事时委屈地流下男儿泪：“我忍得很痛苦，我就想等那一天，等了那么久。尤其在我现在的阶段，我父亲去世以后，我收获最大的东西，不是钱，也不是名，是爱。但我没办法用一种语言去表达出来，我想以这种方式让他们见证我的爱。我未来不想再跟你遮遮掩掩，我想牵手时就牵手，想干吗就干吗，不去管任何人的脸色。这是我想给你的生活，而不是我们一直躲躲藏藏。”

艺人谈恋爱并非一定要向公众交代，但如何处理和回应却是一大学问。说“谈恋爱肯定告诉大家”的是他，回怼网民“谁定义艺人谈恋爱要公之于众”的也是他，四年来黄子韬对恋爱传闻的一系列回应渐渐败光路人缘。如果时光可以重来，不晓得这对小情侣会否有不一样的选择？

你怎么看黄子韬和徐艺洋的恋情？

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