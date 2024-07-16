陈邦鋆庞蕾馨带子女回新 学校浸濡一个半月

台湾学校放暑假，陈邦鋆和庞蕾馨带孩子回来新加坡小住一个半月，让他们参加本地学校的浸濡计划，体验当新加坡学生的滋味。

10岁的Aden和8岁的Avery在爸爸陈邦鋆的母校浸濡，分别上小四和小二。庞蕾馨7月16日下午告诉《联合早报》，一家人8月底回台湾后，孩子们只有10天的休息时间就又要开学了。孩子们这次参加本地学校浸濡计划，暑假没得闲着，加上对本地的教育制度感到陌生，心里原有些恐惧。

“他们问‘为什么放假还要上课？’我就说，当作夏日营体验一下。结果妹妹上课第一天回来说太喜欢这个夏日营了；哥哥说同学很友善很热情，会主动帮忙。我问他们听得懂课吗？他们都说听得懂，小孩子比较聪明，是大人比较笨，哈哈。”

除了上课，两个孩子最期待和爷爷奶奶相处，还拟了一个“新加坡必做清单”，差不多有十件事，包括去吃鸡丝河粉、去水上乐园，还有看爷爷的展览。原来陈邦鋆的父亲陈维鸣是办过展览的书法家，当时两个孙子曾捧场。

庞蕾馨说：“爷爷在他们小时候常带他们去美术馆，所以他们自小就受艺术熏陶。奶奶以前是华文老师，在孩子们小时候就教他们念诗。”

陈邦鋆的孩子在他的母校上学。（取自庞蕾馨IG）

庞蕾馨赚到休息时间

陈邦鋆和庞蕾馨为了事业发展，2020年带着两个孩子搬到台湾，两人为了工作两地跑，孩子则在台湾念书。庞蕾馨希望孩子们通过本地学校浸濡计划，能很快适应这里的教育，日后回到新加坡生活时能轻易融入。

她说：“儿子有书写障碍，华文书写对他来说比较困难，所以有考虑回新加坡完成教育。而且我们在台湾其实和娘家人住得远，日子蛮孤单的。邦鋆在新加坡有兄弟姐妹，是大家庭，我们也很想念这里的家人。”

计划什么时候回来定居？庞蕾馨没有答案，只透露夫妻俩向来随机应变，随时都有回来的打算。她笑说，孩子们这次的浸濡，让她“赚到”休息时间。“在台湾每天要煮饭就觉得很忙碌，我前几天在台湾煮饭，炸鸡肉的时候被热油溅到好痛，不过还好是溅到脖子，不是脸！在新加坡是家婆打点，我还告诉邦鋆我没事做，很无聊。”