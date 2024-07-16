韩星曝入伍洗澡被百人围观

（综合讯）韩星P.O（表志勋）近日和ZICO一同上综艺《干杯申东烨》时，被问到团体Block B曾到军中合体表演，结果洗澡时大喊要看他的重要部位，让他很是惊慌，但最尴尬的是他被罚伏地挺身的时候。

P.O在节目中分享，他与所属的Block B其他成员合体表演完，到了淋浴时间，上百人开始大喊着“去看P.O的辣椒吧”、“去看P.O的香蕉吧”。他当时虽然有些惊慌，最后还是决定正面对决，直接脱光了就大喊：“看吧！看吧！”结果还出现了聚集太多人，导致有人在阶梯上滑倒的情形。

庆幸的是，P.O入伍后有位年龄相仿的队友常给予照顾，像是先去淋浴室帮忙占角落。在那次混乱中，这名队友也有帮忙阻止其他人干扰。但是，小队长发现淋浴室太过吵杂，吹哨要全员伏地挺身后，他们之间却出现了尴尬的情形。

因为P.O正好就趴在队友后面，正对着对方的臀部和重要部位，对方又十分亲切地不停低头确认他的情形，让他更加尴尬直呼“没事，没事，你看前面就好”。

虽然P.O讲这段故事的过程中，在场所有人都笑得很开心，不过网民们看了以后都对艺人的处境感到十分心疼：“太过火了，这是性骚扰啊”、“到底为何要做这种事情啊，照顾他的人真的是个好人”、“竟然大多数的人都会做这样的事，而正常人只有一位”、“就算讨厌也无法轻易说出口吧”。

P.O是韩团Block B的成员，也活跃于韩剧，曾出演《德鲁纳酒店》《柔美的细胞小将2》等影视作品。