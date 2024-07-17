我家的英雄 My Home Hero, The Movie

Disney+ 已上线

佐佐木藏之介主演的悬疑片，剧情发生在同名电视剧版的七年后。讲述为了守护心爱的家人，一个父亲杀害了女儿的男朋友，这个父亲拼命地隐瞒自己的罪行，没想到过了七年，他埋在山中的尸体被发现。除了进行搜查的警察，犯罪组织也为了寻找与尸体一起消失的10亿日元而展开行动，父亲再次成为目标与嫌疑犯。不知道父亲所犯下的罪行而成为刑警的女儿，也逼近事件真相。

吃。东西2

8频道 晚上8.00

美国南方炸鸡与早年非洲奴隶有关。韩国炸鸡店在金融危机当年拯救了很多失业者，伴随着世界杯，吃炸鸡配啤酒席卷全国。台湾人爱吃炸鸡排，一年吃掉约8760万片鸡排。印度尼西亚炸鸡为什么一定要以锤子敲扁？

植物野趣

U频道 晚上9.00

跟随都市农夫Chris认识一些本地的可食用植物，了解它们如何在野生生长。节目也探索城市农业的各种可能性，发掘在都市丛林中种植食物的创新方法，还能与自然共存并以负责任的方式生产食物。

幸福房屋事件簿

Viu 已上线

幸福不动产公司推出“幸福凶宅App”，找出台湾各地的凶宅进行评估，方便购屋客户上网查询资料。为了处理失踪爸爸留下的凶宅，房屋经纪陆安琪（陈庭妮饰）带着拥有阴阳眼的菜鸟助理游大志（蔡凡熙饰），接下公司委派的凶宅调查工作。他们在调查过程中，帮助鬼魂寻找真相、了解心愿，还帮冤死的女鬼找到杀人凶手。

无主之屋 Master of the House

Netflix 18日上线

泰剧《无主之屋》聚焦一个有钱家族的遗产争夺战。（Netflix提供）

七集泰剧，讲述钻石大亨离奇身亡后，几个不择手段的子女和父亲娶进门不久的帮佣随即爆发激烈的遗产争夺战。这部惊悚肥皂剧从受尽折磨的仆人视角描绘这场纷争，他们一直在帮忙掩盖雇主的肮脏秘密，却长年受到苛待，内心一直压抑着对这个家庭的怨恨。