娱乐吃瓜：凭脱口秀屹立不倒30年 Kumar认“银行没有100万”

在新加坡脱口秀或单口喜剧界，Kumar（古玛）这个名字响当当，堪称天王。啊，他的特色就是反串，或者应该称他“天后”？

今年，Kumar年度演出取名“Kumar Uncut”，由7月10日开始举行到28日。他不施脂粉，“原装”上阵受访，时不时就发放他的招牌幽默，让记者不知如何接招。点击视频看他如何幽默回答趣味题。

Kumar出身自虎豹别墅的喜剧演员，过后在不同场地演出脱口秀，吸引不少忠实粉丝。1993年，他受邀主持新视（新传媒前身）第5波道英语综艺节目“The Ra Ra Show”，节目有新意，却因大讲新加坡式英语（Singlish）引来批评，节目也受腰斩。

但记者就是通过节目认识他：“30年前，看免费电视节目就能看你表演。30年后，你还屹立不倒，人们还得付费看你表演。”对此，他透露，秘诀就是“不能自满”，必须每天关注各种时事发展，每天读新闻，并发掘很多新闻里的趣味故事，这样才能化作表演的素材与灵感。

为了说明这一点，当记者和他聊到新加坡小姐选美时，他说从今年开始，新加坡环球小姐将开放给已婚者报名。记者对这则约一周前的新闻毫无印象，Kumar马上半开玩笑“训话”：“你当记者居然不知道！”说完莞尔一笑，带着点“你看我有做功课吧”的一丝得意。

自认“不讲粗口”

Kumar分析新加坡近年脱口秀飞快增长的原因。（龙国雄摄）

请他评析近年来新加坡的脱口秀表演，他说：“脱口秀快速增长，Netflix功不可没。”他解释，这个国际串流平台播映很多喜剧演出，人们更常出门或出国看剧，对喜剧了解更多，也更懂得欣赏了。“现在每个人都知道了，我们都必须多笑，连医生都说了，每天大笑15分钟，你的心脏比较不可能出事。”

近年常有脱口秀演员踩到红线，演出引起反弹的事情发生。Kumar怎么防止自己踩红线呢？他分享心得：“我会自我设限，我不讲粗口。我有很多年的经验，我知道最远可以去到哪里，我不越界。比如种族课题是很敏感的，我不会只攻击一个种族，我攻击全部。”

他认为观众在接受话题上是有个“限度”的，演员如果不自我审查，就容易出事。

听到他那句“我不讲粗口”，记者提出质疑。他反问：“你几时听过？（之前听过）我觉得你的记忆力衰退了。你老了。是你更年期到了。”用文字写出这段对话，会让人以为他很无礼，但记者在当下看到他的语气和表情，就体会这就是Kumar冷面幽默的特色。

记者看过他的演出，性和政治相关玩笑让人印象最深。他说，这回除了这些话题还会涉及男女约会、老化、（政府）政策、（全国）大选等，还有反串秀和歌舞秀。

在新加坡必须“做到死”

既然那么爱拿政府政策开玩笑，记者问他：“是不是该邀请国会议员来看，方便传达民情？”他马上回道：“不行，不能给赠票，因为那是贿赂！”

除了年度演出以外，他平常一周表演两天，休息五天。当然，只要你了解他的工作性质，你就知道其他五天，他并非完全休息，而是无时不在关注时事、构思段子。他承认，有些人一周工作五天的收入都未必有他的高，“我只能说我比较幸运。我不想过劳，也不想勉强自己，因为我已经不再贪心了。”说完，补充一句：“可是我也要让你知道，我银行里没有100万元。”

Kumar已经55岁，过几年就进入六十大关。谈到年龄增长给自己带来的转变，他说：“我比较放松了，不再为小事紧张。冠病教会我们很多事，珍惜你拥有的……家里有欢乐，不必出外寻找。”说完又开玩笑：“我害怕的是，还没有生病。不知道未来的命运为我准备了什么。”

准备退休了吗？“新加坡不可以（这么早退休），这里你必须做到死。比如我们的前总理李显龙，他还没有退休喔，他转到了另一个职位（国务资政），这样他可以一直工作下去。这个例子完美地告诉每一个人‘大家都必须工作’。如果你停止工作，你会孤独，脑子会不灵光，你会失智，会抑郁……你得跟朋友玩拼字游戏、打麻将，让头脑活跃。这点非常非常重要。”

未来离开圈子或人世，他希望人们怎么惦记他？“Kumar。独一无二的那个。”

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