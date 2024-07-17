李南星将设电商平台引领 赖怡伶进驻抖音卖货

出征韩国做6小时直播，赖怡伶走“婆婆妈妈”路线，透露李南星9月成立“为你而来”电商平台，率“李家军”进驻中国抖音，开拓中国市场！

怡伶接受《新明日报》访问分享这个喜讯，她说，阿哥李南星做直播已做出另一个事业版图，预计9月设立“为你而来”电商平台，让旗下艺人销售属于他们自己品牌的产品，“除此之外，也有直播‘一站式’服务，自媒体能通过‘为你而来’带货，甚至还有工作人员负责售后处理服务。”

南星开创“为你而来”电商平台之后，旗下艺人也将开拓直播新疆土，进驻中国抖音，届时会时常新中两地飞。

若能成功开启中国抖音管道，对本地直播艺人将划出另一片辽阔事业与视野的大愿景。

怡伶有感中国好些咖位大的演员都跨界做直播带货，像贾乃亮、董洁等，如此一来，直播界的竞争直接跃登另一个台阶。那么她会感觉压力大吗？

“不会有压力，平常心去做，他们太厉害了，我要多多向他们学习！”

韩国做直播 一场业绩六位数

为卖货叫人“亲爱的”，怡伶：我做不到！

怡伶在韩国做直播忙得很，从晚上8时做到凌晨3时许，嚷说“反应很热烈，有点停不下来”，问起业绩，她直言：“一场可卖到五位数甚至六位数。”

艺人直播带货是不是更占优势？记者好奇。

“正因为被大家熟悉，艺人开直播前半个小时都是用来聊天的，他们更兴趣知道你的日常生活，比如在忙什么？喜欢什么？想了解艺人在私底下的样子，甚至结交的朋友在忙什么。”

“但我还是学不会动不动就叫人‘宝贝’、‘亲爱的’，很肉麻，还有动不动发誓那一套，我也学不来。”她笑说。

怡伶表示，100件上门产品她最多只推荐10件，过滤性很强，她先自己亲自试用过，觉得可行，才去卖，强调：“我不是来者不拒，有时几个月才做一次直播。”

做直播树立个人风格也很重要，怡伶自嘲走的是“婆婆妈妈路线”，卖锅具、靓汤材料、养生茶等，她也顺道透露，像宋怡霏爱健身，适合做健康料理、陈欣淇则走潮牌路线，阿哥南星自然得抓紧南洋娘惹风味食材这条线，艺人各有各的带货方向。

学会社媒操作 两女儿当军师

原以为两年下来，怡伶已精通社媒操作，但她笑说，是身边两个小军师帮了她不少，那是她19岁与15岁的女儿，她赞现代的年轻族群，太擅于操控电脑键盘，但问两宝贝会否也曝光幕前，客串做直播，当“星二代”？怡伶淡然说：“她们没兴趣。”

人在韩国可有心动想“改头换面”，让美颜再升级？

怡伶闻言大喇喇回说：“我都这把年纪了，还做什么医美？”

直播之外，还有拍戏吗？

怡伶表示有为《不可饶恕的罪恶》客串，“演的是加害者家属，算是反派，挺有挑战性。”