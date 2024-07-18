对影成三人：泰国阿嫲催泪奏效 越南妈妈也来发功

妈妈的愿望

One Wish（PG）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：73岁的海夫人（Thanh Hien，清娴饰）独自扶养五个孩子长大，孩子成年后四散各地。孤零零留在乡下老家的她，最大的心愿就是拍一张全家福。当海夫人遇车祸骨折，孩子们争论一番后，决定每人轮流照顾母亲一周。海夫人流连在每个孩子的家中，见到他们面临的问题，顿时觉得自己是他们的负担。（越南语对白，附中英字幕）

蔡欣盈：在笑与泪中徘徊

泰国阿嫲好风光，越南阿妈也来抢滩。

年度票房大黑马《金孙暴富攻略》还在新加坡放映，越南导演李海（LLy Hai）执导的《妈妈的愿望》这时登场，难逃比较。两部影片确实有相似点，包括都是东南亚作品，故事环绕一个妈妈和她的孩子们，由妈妈的病痛展开故事，走催泪路线，也同样在自家票房大卖。

这两部片都很长。《妈妈》时长140分钟，比《金孙》多出14分钟。《妈妈》演尽家家有本难念的经，一家轮着一家演，五个家庭有相等的篇幅，仿佛跟着他们跑接力赛，每段路程都好长，跑到第三棒时，开始乏了。

巨细靡遗不算缺点，当中不无温馨，但我个人喜欢利落一点的电影，总觉得《妈妈》更适合作迷你剧。《金》枝节不少，好在点到为止，很快就拉回金孙和阿嫲的主戏，故事比《妈妈》集中。

两片“切洋葱”催泪的方式有点像，融入些许喜剧元素，待观众卸下心房后，再攻打泪腺。《妈妈》拿捏了我的情绪，让我有点戚戚焉时，又突然向我抛“笑”果。这一来来回回，打断了我的情绪。所以，我没哭，虽然我看《金孙》也没落泪。

70岁越南演员清娴饰演主角海夫人。（邵氏机构提供）

陈秋雁：对剧情感同身受

银幕上演的是别人的故事，但那些“爱你在心口难开”的含蓄，成人世界的逼不得已，生活压力带来的“我也不想这样”，在家人面前逞强，兄弟姐妹之间的比较与冲突，还有父母谁来照顾的种种责任、无奈与无助，出身小康之家的亚洲人一定感同身受。长大后虽然问题很多，但回头一看，庆幸妈妈都在。

片中73岁的妈妈让我不禁想起《金孙》的阿嫲。两老一样，不管生活多煎熬，都硬着头皮靠自己仅有的力气为孩子们挡风遮雨。做妈妈的，永远操心孩子，也永远不愿让孩子操心自己；妈妈心里的一场独角戏，做孩子的都应该要懂，无关你是否已为人母。

电影偏长，故事平铺直叙少了惊喜，但无疑是讲述亲情的温馨片，里头几个已经成人成家的孩子，就是你我身边的70后80后。和看《金孙》时一样，我没有哭，也希望你不要抱着要哭的期待去看戏，因为流泪与否不是电影好坏的指标。

钟雁龄：一招不能二用

卖亲情元素的影视，一般都催泪，而且几乎百发百中，因为亲子关系的戏码，你我身边时刻上演，观众容易有带入感。同样是亲情议题，如何可以像《金孙》舍得收敛，不至于沦为狗血剧，这就是电影能否感人及考验导演手法成熟度的时刻。

所以，《妈妈》达标吗？我会说，没有。一招能不能二用？答案是，不能。五个儿女的窘况轮番叙述，我个人只觉得冗长重复，拍成电视剧则刚刚好。或许已经习惯一般电影的节奏，《妈妈》的拍子总觉得有点“脱轨”。

其实，东南亚影视圈是个潜力股，仍存在异色（exotic）文化的市场潜力。颂扬无私母爱的泰国阿嫲和越南阿妈，则是千古感人的角色，绝对讨喜。《妈妈》也走对了韩式影剧的商业套路，卖亲情的同时，又卖山川水色怡人风景，影视业旅游业一石二鸟。

因《金孙》顺势而起的TikTok“跟风哭”热潮，会不会再次为《妈妈》狂吹，甚至再掀另一波百万甚至数百万的票房奇迹？我不知道，因为社媒上的风向抓不准。我只知道，看完试片后被电影公司追着问：“有没有哭？”我是外星人，自然没有，只赶紧逃。我在想，一个半小时就可讲完的故事，为何硬要拖至两个多小时？