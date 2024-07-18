金牌路上成功逆袭 龙卷风中展现女力

Gold

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

故事：谢儮好（陈泽耀饰）因为天生的臂丛神经伤（Erb’s palsy），右手失去自主能力，因此被迫终止奥运梦。收起球拍当职场人的他自暴自弃，但在羽毛球2020年被列入东京残奥会后，他发愤图强训练，成为首位摘下残奥会羽毛球金牌的选手。

短评：改编自马来西亚羽球金牌选手谢儮好的真人真事。电影稍嫌冗长，但励志且不乏笑料，同时借亲情、运动梦和爱国情操三步催泪。马国“福建歌一哥”黄一飞与陈泽耀双向奔赴的父子情有欢笑有泪水，相信能拨动心弦。

观影时意外打动我的不算该片的重头戏，而是一个仅几秒的画面（未免剧透就不多说），强而有力地刻画了球场上亦敌亦友的感情。这不期而遇的感动，正是电影的魅力。

右撇子陈泽耀为逼真演出，苦练左手打球。（嘉华院线提供）

以运动选手年龄来说，32岁的谢儮好现实中算是“高龄”，但仍突破重围摘下金牌。右撇子陈泽耀饰演左撇子谢儮好，为了真实呈现角色故事，一样在30出岁“高龄”苦练左手打球，他的热血与毅力令人折服。

陈泽耀用左手发球、打球和杀球等动作娴熟。他早前接受记者访问时说，马来西亚预映会后，专业羽球员都称赞他的球技。不过若你期待看紧张激烈的球赛，恐怕会失望。片中的羽球竞赛场面不少，但用意在于刻画谢儮好漫长的羽球远征，而不是球场上惊心动魄的竞争。华语和马来语对白，附中英和马来文字幕。（文｜陈秋雁）

龙卷风暴

Twisters （PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★



故事：美国俄克拉荷马州出现大量超级龙卷风。一次事故后便沉浸在气象研究中的天才气象学家凯特（Daisy Edgar Jones，黛西埃德加琼斯饰），最终回到家乡，碰到疯狂追风者泰勒（Glen Powell，格伦鲍威尔饰），两人不计后果闯进龙卷风，植入秘密武器欲摧毁龙卷风，以拯救无数生命。

英国女演员黛西埃德加琼斯（左）外形和演技亮眼，与男主角格伦鲍威尔搭配养眼。（华纳兄弟提供）

短评：1996年版的《龙卷风》（Twister）以电脑特效打造超真实的龙卷风，那股神奇魔力仍烙印脑海中。这次的续集，英文片名加了个“s”，挺合时宜。近来全球遭受极端气候威胁，今年单上半年，俄克拉何马州及邻近多州就遭到超过110股龙卷风袭击，人命伤亡惨重。

要特别赞扬金球奖最佳外语片《米纳里》（Minari ）的韩裔导演郑李烁，他避开了好莱坞常见的俗套，毫不牵强地展现女性力量，看了135分钟的电影仍意犹未尽。

26岁英国女演员黛西，结合了Anne Hathaway（安妮哈撒薇）和Naomi Watts（娜奥米沃丝）的外形与气质，倔强中流露神秘的调皮，魅力指数高，演技自然，立马将我圈粉。充满乡村情怀的电影配乐和歌曲，也成功烘托电影主题。英语对白，附中文字幕。（文｜钟雁龄）

本周上映的另外两部电影是：好莱坞《捍卫任务》（John Wick）团队要翻拍的印度血腥动作片“Kill”，和著名冰岛导演Baltasar Kormakur（巴塔萨科马库）的文艺片《触摸》（Touch）。