陈奕迅搭德士唱歌给司机听 视频流出引热议

最近网上疯传一条香港德士的录影视频片段，可以看到乘客竟然是天王陈奕迅。司机后来请歌神唱歌，他竟然也友善地配合，引起热议。

戴着墨镜但一头招牌蓬松发型的陈奕迅上车不久，就被司机认了出来，问：“诶，陈先生是吗？没认错你吧？”陈奕迅也不否认，还友善地回应“哈罗”。

司机接着把收音机的声音关小，说现在多听谈话节目，很少听歌，“但我还是有听你的歌。我喜欢你的歌，你的歌好听。”司机开启“示爱”模式，大举陈奕迅的歌名，又说喜爱陈奕迅的快歌，然后自顾自的唱了起来。陈奕迅则回应“多谢”、“是吗”，同时笑不拢嘴。

司机接着提到陈奕迅的《四季》，说歌曲讲出德士司机的心声，让陈开心笑到见牙不见眼，问他“哪一句”。德士司机一下子想不起来，陈奕迅就帮忙想，但最后还是司机想到这句“再路过事发景点，痛伤少不免”，说就是他开车时经过某处犯了交通规则被录影的心情写照。陈奕迅听了笑到直不起腰。

假奇遇是真演出？

司机这时拿出一个礼盒，说他喜欢陈奕迅的歌曲喜欢到他知道有一天一定会载到对方，所以准备送给他。陈奕迅打开一看，原来里面是一个特制的音乐盒，还有歌词。司机请他唱一唱，陈奕迅问“你的（车程）表还在计算吗？”司机回他：“停了，有什么所谓？我都要换更了。”

然后司机把车停下，拿出一把吉他随手拨了几下，让陈奕迅一脸惊喜。陈奕迅说：“香港如果多一些像你这样的司机，就发达了。”司机说现在很多司机会打架，压力很大，所以要多听陈奕迅的歌曲。

陈奕迅最后还问了司机的姓名，司机这才想起忘了问陈奕迅要搭德士去哪里。就这样结束了一场有趣的奇遇。

不过有媒体指这是商业电台前DJ细So在2016年假扮德士司机拍摄的视频，两人的对话是一场“演出”。