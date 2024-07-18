传倪震曾八次出轨 周慧敏罕揭夫真面目

（香港讯）56岁的90年代玉女歌手周慧敏多年来一直保持着女神的形象，最近她做客郑丹瑞的网络节目《健康·旦》，罕见地与大家分享了自己与老公倪震的夫妻相处之道。

她形容两人在家中就像是两个傻瓜，会经常不停地笑，仿佛是两个小朋友在相处般简单、开心。

她透露自己很尊重对方的丈夫身份，很多事情都由他决定，尤其是大事，“小的事情我自己想”。“不好意思，我真的要赞他，他真的是很有智慧，所以好多决定他是比我正确。”意见不同时，她说他们一定会沟通到达成共识，不会就此带过。

会焦虑变老 揭保养之道

周慧敏也赞对方很尊重婚姻，曾说过“结了婚就不可以离婚”，所以两人都很用心地在经营着这段婚姻。她还说，他们已放下了“我”，很多时候会为对方着想，为对方出发、让步以及付出，为的就是令这段婚姻可以一直走下去。

不过过去有才华的倪震异性缘非常好。据港媒报道，倪震先后有过八次出轨，但最后都获得了周慧敏的原谅。比如1994年，倪震被拍到背着老婆与陈法蓉约会，并且公开称正在与陈法蓉交往，导致他与周慧敏分手。后来两人复合，不过倪震的桃色新闻没有因此减少。他们多年来分分合合，只是最后仍然走进了婚姻。

周慧敏被大家称呼为“玉女掌门人”，已经年过半百却仍保持着满满的少女感，常在社媒上晒出生活点滴，与网民互动。曾被指发福走样的她承认自己与很多女生一样会焦虑变老，但她认为自然就是美，接受人优雅地老去。所以多年来，她只会用自然的保养法。她认为，要保持外表年轻，最重要是心态要好，保持童心，对什么事都充满好奇。她也形容自己对物质的要求很低，很容易满足。