娱乐吃瓜：保护变陷害！新加坡保安专家谈韩星保镖风波

人气韩星边佑锡（Byeon Woo-seok）的保镖因为利用强光照射他人而惹议。吊诡的是，人气炸裂的韩国女团NewJeans保镖2023年1月执勤时也曾使出同一招，非但没挨骂，反而获得机智和以创新手法护驾的赞美。美国天后Taylor Swift（泰勒丝）今年头在本地开唱，私下到餐馆用餐时，保镖也以强光照射阻止拍她的食客，引起讨论。

NewJeans（上图）和Taylor Swift（下图）的保镖都曾用强光照射他人制止拍摄。（互联网）

在本地从事明星保安工作28年的“Prudence Security Specialist”负责人王志鸿，接受《联合早报》访问时说，韩美两地常见保镖利用强光照射他人，是为了阻止第三方拍摄。他强调，保镖照射的是拍摄器材而不是人的眼睛，不过拍摄者握相机或手机的位置与眼睛同一水平线，强光难免照射到眼睛。

王志鸿说，除了保护明星，保镖也必须确保周围人的安全，因此他旗下的保镖若非不得已不会出此下策。“我们执勤时会不断用口头重复，请在场者注意安全。”

王志鸿曾参与无数顶尖亚洲明星的保安工作，包括香港天王刘德华、韩国男神李敏镐和K-Pop顶流BTS。7月14日在本地开唱的Super Junior，以及边佑锡的本地粉丝会会场保安，也由他的公司负责。

PSS保安公司老板王志鸿（右）有28年的明星保安经验，曾在新加坡保护过张柏芝（左）。（陈秋雁摄）

边佑锡6月30日完成本地粉丝会，离开前向在场外等候的粉丝说再见。王志鸿说，这种情况最怕粉丝不顾安全，看到偶像情绪激动失控或突然扑向艺人。“我们会不断呼吁粉丝注意安全不要冲向前，但艺人一出现，他们也顾不了那么多，我们只能以‘人墙’阻挡。”

他强调，保镖必须确保受保护的人百分百安全，同时兼顾人群管控。“我们执勤时毫无装备，主要靠身体和双手防御，所以如果粉丝递送礼物，我们无法代传。身上唯一工具是手电筒，但多半用来照明。”

机场护驾SOP

保镖保护艺人安危乃职责所在，然而采取的非一般措施容易招惹是非。粉丝蜂拥追星，被兴奋冲昏头难免造成场面失控。两种情况阴差阳错便酿成“爱他变成害他”的窘境。

边佑锡7月12日通过仁川机场出境时，保镖封住入口，在贵宾室用强光照射乘客，以及在手扶梯处检查乘客机票的行为引爆越权争议。保镖公司14日认错道歉，并澄清“边佑锡的经纪公司没有对我们提出那样的要求”。目前仁川机场警察团已介入调查。

记者针对上述三个争议性举动，征询王志鸿的专业意见。

1. 机场封路

记者曾为采访李敏镐和SHINee等人气韩星到机场接机，在机场入境处看见围栏封住部分出路。王志鸿说，这都是预先向樟宜机场申请批准，并由机场方安排封路，不是随随便便就能封锁机场的任何空间。

韩国组合SHINee在2011年抵达樟宜机场时，吸引500多名粉丝接机。机场为人群管控架起围栏。（档案照片）

2. 在贵宾室用强光照射乘客

王志鸿执勤时若发现有第三方拍摄，按照公司的保安SOP（标准作业程序）是以身体当艺人的护盾，同时“出手示意”阻止拍摄者。

边佑锡（左）受保镖的争议性行为（右图）牵连而成为备受批评的箭靶。（互联网）

3. 检查乘客机票

王志鸿认为，检查乘客机票是越线行为。假如有需要确认在场者身份，他不会直接与乘客接触，而是请机场人员代劳，并询问可避免混乱或造成其他乘客不便的登机时间与路线。

BOYNEXTDOOR的保镖在青岛机场推飞女粉丝。（互联网）

韩星保镖频惹议

保护韩星的保镖引起事端并非头一遭，尤其因越线和使用暴力的非常手段而被抨击。

●BOYNEXTDOOR：顶着BTS师弟光环于2023年出道就备受关注，12月赴中国宣传时，因为保镖在青岛机场推飞女粉丝而被炮轰“行为不是安全考量而是施暴”。经纪公司发道歉声明，称已慰问该粉丝，并开除有关保镖。

●NCT Dream：2023年2月20日入境韩国首尔仁川机场时，保镖推倒一名30多岁的女粉丝导致她肋骨断裂，需要五星期康复。女粉丝报警处理。同年12月7日，成员之一Jaehyun出入机场时为人山人海的粉丝饭撒（大派粉丝福利），看到保镖推开粉丝时试图阻止。

●BLACKPINK：2023年1月14日在香港某餐馆用餐时，有旅客拿出手机拍摄餐馆环境，不料惊动BLACKPINK保镖要求检查对方手机及删除视频。双方僵持不下，餐馆老板出面调解。游客最后删除视频，但投诉保镖无权检查手机。

●BTS：成员V在2022年9月1日入境仁川机场时，看到保镖用力推开粉丝时出手阻止。

●Enhyphen：2022年5月16日，保镖被拍到在机场用力推倒数名女粉丝，视频传开后被网民炮轰行为暴力。

Enhypen的保镖被拍到用力推开粉丝。（互联网）

韩星保镖美谈

●BABYMONSTER：该女团今年4月13日在韩国水原举行签名会时，15岁老幺Chiquita疑似因走光下台请经理人帮忙整理服饰，保镖立即以肉身遮挡，获得赞美。

●aespa：她们在2023年12月25日出席活动时，举着相机的怪汉企图冲向成员之一Winter，保镖立马飞扑把他压倒在地，超快反应赢得连连称赞。

TWICE的女保镖贴心举动获赞。（互联网）

●TWICE：女保镖未免成员下车时撞到头伸手保护，成员之一Nayeon为粉丝在纸上签名时，女保镖把手伸出垫在纸下等贴心举动获赞。

更多娱乐吃瓜内容，请浏览专页。