林青霞自曝患失眠20年 求诊巧遇周杰伦舅舅

日前，林青霞发文回顾之前受邀在台湾清华大学的演讲，坦承当天其实是带着伤忍痛完成，还提到和周杰伦舅舅的巧遇，吸引网民关注。

林青霞写说，按照约定她要在6月15日当天上午10时到达清华大学演讲，所以她安排自己早上7时起床，9时半之前出发。问题就出在她有不为人知的痛苦，居然已经失眠20年，每晚都要拖到凌晨六时才能睡着！

前一天早上在清华大学会馆从床上滚下地，肋骨撞在石板上，时间是清晨六点，平常这个时间点我才刚上床，二十年如一日。为了这场演讲，她两个月前已经调时间早睡早起，6月13日晚上11时她先吃半颗安眠药，11时半再吞一颗，不料仍彻夜难眠，最后心急再吞半颗，终于不知不觉昏睡过去。等她再有感觉一个大转身，“啪！”的一声巨响，肋骨撞到了石板。她原想去照个X光，又怕麻烦别人，就这样忍着左胸疼痛去演讲了。

演讲后，林青霞找了间没什么人知道的私密小诊所检查。放射师是位穿着短裤的老伯，她起初以为是打扫厅堂的工人。她写下出生日期和英文名字给对方，问可以从脖子照到腰吗，对方回答：“那不然要怎样？”两秒钟完成操作后，X光片已经高高的挂在墙上，老伯惜字如金：“骨头没有裂，没有淤血。”她才松一大口气。

林青霞一直戴着帽子和口罩，临走时把口罩取下请老伯跟她合照，他淡淡的说：“其实我是周杰伦的舅舅。”我学他的样子和口气回了一句：“其实我是林青霞。”周围的人都忍住笑。对方说：“我知道。”她这才惊讶地说：“你怎么知道？我写的是英文名字。”他说：“这样就已经知道了。”