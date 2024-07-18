看到几十万《老夫子》全球粉丝信 王泽才知父亲名气大

打从《老夫子》第一次在报章刊载，第一代作者王家禧就以长子王泽的名为笔名，然而不曾接触过《老夫子》，对漫画也一窍不通的王泽，并不知原来父亲家喻户晓。

王泽星期三（7月17日）接受《新明日报》访问时说：“我六七岁开始看父亲画漫画，当时父亲画漫画只为了讨生活，他日夜都在画。”

王泽还和记者分享了一段往事，他说当看到父亲王家禧日以继夜画漫画，以为每个父亲都和他一样在家里画画，“直到我念小学三四年级时，有次老师点名问班上每一位同学父亲的职业，他们的父亲不是律师就是医生，轮到我时，我说父亲是画公仔的，还问老师那到底是不是种职业，老师说是漫画家。”

他说，当大家知道是画《老夫子》时都笑了，而那种笑是带有歧视的感觉，让他很不舒服。

问王泽老师和同学为什么会歧视？

他感慨地说：“当年那个社会大多数都排斥《老夫子》。”

直到王泽念中四时，日本和欧美的漫画开始在东亚地区盛行，而王家禧的《老夫子》由于很有香港风味，风格本土接地气，在百花齐放百家争鸣的漫画界异军突起，成为家喻户晓的漫画。

“我父亲连广东话都不会，但却坚持在《老夫子》中加入广东话的对白，让读者看得懂。”

尽管《老夫子》家喻户晓，从70年代横跨90年代初，影响了几乎三代人，可是王泽仍不知父亲王家禧名声大噪，“我对漫画一窍不通，直到1994年我接手，一次到出版社时，出版社负责人带我去储藏室看他们收藏了厚厚一叠又一叠《老夫子》读者的来信，他们都是忠实粉丝，当中有来自非洲、欧美国家粉丝的信，我当时吓了一跳，才知道父亲的《老夫子》那么有影响力，让我很感动。”

接手创作《老夫子》付父亲医药费

王泽接手创作新一代的《老夫子》，背后有着一段心酸的故事。

他告诉记者父亲年事已高，身体状况大不如前，“1994年，人在美国的他病重，需要动手术，由于他是独立漫画家，没有买保险，为了应付医药费，我就决定接手。”

王家禧（王泽）于2017年1月1日元旦日于美国离世，享耆寿93岁。

王泽学的是建筑，对于漫画、出版和版权等并不了解，除了父亲病重，他也看到父亲一生为这个漫画付出的努力，晚年又无法继续创作，就决定协助父亲的漫画创作，尤其是协助作品出版和授权方面的一些工作。

“记得当时我去出版社交涉时，有出版社告诉我‘《老夫子》已经不卖了’，也有出版社的态度十分冷漠，虽然如此，想到父亲有那么多忠实粉丝，有那么大的影响力，为了不让他们失望，我继续画下去成了一种‘社会责任’，既然如此就开始想办法让《老夫子》延续下去。”

王泽表示曾经试图找人来画，但未能达到他的期望，最后，他决定亲自上阵。

问他和父亲的《老夫子》最大分别在那里？

他斩钉截铁地说：“画工。父亲的线条可以画得很细，而我的则是很粗，这是无法达到的。”

父亲以亲友名字为笔名创作

王家禧以王泽为笔名创作《老夫子》，王泽说当年父亲为投稿用尽身边亲友的名字为笔名。

王家禧的《老夫子》内容幽默风趣，记者问王泽，现实生活中的父亲是否也如此？

他回道：“是的。在我爷爷和奶奶眼中父亲是个‘百厌仔’（广东话），调皮捣蛋爱玩闹，他确实也是很幽默的人，可能遗传了我奶奶的个性。”

提及父亲以他名字为笔名创作《老夫子》，王泽回忆说：“1958年，我在报章上的漫画栏看到我的名字，吓了我一跳。”

他还透露实际上王家禧用了好多笔名在报章杂志投稿画漫画，“当时很多人请父亲投稿画漫画，但都要独家，于是父亲就用了身边亲友的名字，就连他念中学时的初恋情人的名字也用上了。”

《心星相印老夫子60周年》于7月21日至27日（除22日）中午12时至傍晚6时在天猛公艺术基金会举行，地址是天猛公路28号；21日下午2时至3时30分同个地点举办《艺术讲座：老夫子在星洲》，入场免费。