“金孙表妹”Tontawan来新 对粉丝有求必应

《金孙暴富攻略》中饰演男主表妹的清纯女神“TU妹”Tontawan星期三（7月17日）来新加坡出席活动，大批intuyou（粉丝昵称）早就在活动现场守候，她也尽显亲民，对粉丝要求几乎有求必应，不仅给签名，还与粉丝比爱心、击掌等！

Tontawan星期三穿着一身卡其色外套，内搭高领黑衣现身若锦街（Jiak Kim Street），粉丝一看到她立即涌上前，不断拿起手机拍摄她的倩影，她也非常热情地与粉丝打招呼。

虽然身旁有多名保安待命，但Tontawan没有阻止粉丝亲近，甚至还向伸出爱心手势的粉丝比心，签名完毕后还和粉丝一一击掌等，举手投足之间散发独特魅力，粉丝也控制不住见到偶像的心，不断大声为其欢呼应援。

Tontawan已非首次来新，她去年也曾在本地出席活动。她这次趁活动开始前，忙里偷闲在本地购物商场逛街，还被路人偶遇并要求合照，她愉快配合。由于她今年有份参演的电影《金孙暴富攻略》，在本地票房走势强劲，人气也更上一层楼，许多网友都在社媒询问她出没的地点求偶遇。

今年23岁的Tontawan是于2020年拍摄音乐影片出道，并于隔年出演泰版《流星花园》而爆红，她饰演女主角Gorya，与泰国顶流男神Bright，在剧中大谈恋爱，人气也迅速急升，之后还会出演泰版《步步惊心》。