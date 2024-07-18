许愿“下次射Trump别失准” 乐队挨轰巡演下场曝光

（综合讯）美国共和党总统候选人、前总统Donald Trump（特朗普）于当地时间13日参加竞选活动时，遭枪手袭击，幸好最后只造成右耳擦伤。对此，美国摇滚乐团“顽强的D”（Tenacious D）成员Kyle Gass（凯尔加斯）在过生日时，竟脱口而出许愿“希望下次射Trump准一点”，引来轩然大波。外界抨击失言，其经纪公司已紧急宣布取消后面六场巡回演出。

由好莱坞男星Jack Black（杰克布莱克）和Gass组成的“顽强的D”，1994年出道，共发行过三张专辑，表演曲风走喜剧、诙谐、搞笑模式，将音乐与荒诞喜剧结合，成名曲是“Tribute”。

据报道，Gass于悉尼表演时在台上跟粉丝一起庆祝他的64岁生日，未料许愿时，他突然脱口惊人之语。他说，自己今年的生日愿望就是“下次射Trump准一点”，虽然现场歌迷爆出笑声，但画面传到网上时，仍引来网民围剿、攻击他不尊重伤者。

对此，主唱成员Black强调，不会容忍仇恨言论，强烈谴责政治暴力。身为Gass的搭檔，他认为乐团应该负起责任，所以巡演暂停之外，后续创作计划也都将搁置。



这起被Black形容“措手不及”的风波，也让经纪公司发声明称会负起责任，之后在澳大利亚四场、新西兰两场演唱会取消。Gass也在社媒道歉，承认自己在舞台上即兴创作的台词非常不恰当、危险，而且是一个可怕的错误。他说整起事件是悲剧，他不应该拿悲剧开玩笑，“对于自己严重失误的评论感到抱歉，并对因为我的发言感到受伤或被诋毁的人致上歉意。”