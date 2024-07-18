疑交新欢 张国荣挚爱发声明交代“男友与孩子”关系

（香港讯）与张国荣相恋20年的唐鹤德，在张国荣去世后每逢冥诞、忌日都会发文怀念，持续21年情深不变，社媒上几乎满满都是张国荣的身影。近日却有网民声称唐鹤德早就交了史姓男友，两人住在张国荣留下的房子，与透过代理孕母生的两个儿子生活，质疑他装深情发故人财。唐鹤德18日打破沉默，首先向张国荣迷道歉，澄清他和史男是朋友关系，也没有找代孕生小孩。

网民爆料65岁的唐鹤德与小30岁的史男交往10年，且史男的朋友疑似常在社媒嘲讽张国荣，令部分张国荣粉丝不满唐鹤德，涌入他的IG谩骂。他随即将IG设为私人账号。据壹苹新闻网报道，他18日下午发出声明，称造成张国荣粉丝有所误会与不安，他要致上万分歉意，并会检讨反省自己的行为与表现。

接着他提出三点澄清，他已搬离和张国荣的旧居十多年，“哥哥（张国荣昵称）离开后我是独居，现在仍然是独居”。

陈淑芬也回应传闻

他澄清，和史先生“是没有承诺的朋友关系，我们是两个独立个体”。此外，他没有找代孕生小孩，“你们见到的小朋友都是朋友的小孩，我跟两位小朋友像爷孙关系更多一些”。

他也说：“我自问我一生都以真诚的态度对待我的亲人和朋友，若这次的行为对大家造成不敬，我在此再深深的一鞠躬，向大家致以无比的歉意。”

张国荣经纪人兼好友陈淑芬17日直播时被问及此事，回应没有从唐鹤德那边听过有关传言，也不认识网民口中的新男友，她不会主动去问当事人相关传闻，“如果哪一天他（唐鹤德）主动跟我讲了，也希望让大家知道，我可能就会跟大家说。”至于网民流传一张大合照，当中有她、唐鹤德与史男，她18日在微博发文说明：“摄于唐先生60岁宴请的派对上，有三分之一的客人我都不认识。相信大家都没看过这位先生出现过在我安排的饭局。”