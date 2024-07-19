甜蜜家园3 Sweet Home S3

Netflix 19日上线

怪物终结，新人类的世界揭开序幕，怪物和人类的界线越来越模糊，那些身处怪物与人类之间灰色地带的人们面临着更大的挣扎，必须做出艰难的选择。除了宋江、李阵郁、李施昤、高旻示、朴圭瑛继续出演，刘五性、吴正世、金武烈、振永将以全新角色加入。李到晛的复活回归是第二季最狂彩蛋，导演透露，李到晛饰演的李恩赫在第三季会非常活跃，他的重生将对剧情有着关键影响。

医聊大小事S2

8频道 晚上8.00

是痣还是瘤，医生教你怎么分辨。皮肤癌分黑色素瘤和非黑色素瘤，为什么黑色素瘤的致死率较高？谁属于皮肤癌高风险群？防晒霜怎么选？全都在这一集。

前线追踪

8频道 晚上8.30

本地有摊贩受邀到小学卖榴梿给老师，三小时内400公斤猫山王一扫而空，国人有多爱吃榴梿？谁嗅到藏在尖刺背后的人情味？2023年观看电影的人数比起疫情前下跌了45%，电影院线还有赚头吗？

泳者之心 Young Woman and the Sea

Disney+ 19日上线

这部励志电影改编自历史上首位横渡英吉利海峡的女泳者Gertrude Ederle（格特鲁德埃德尔）的传奇经历。这位美国女子游泳选手打破偏见与质疑，跨越34公里天堑，直面惊涛骇浪……任何质疑和危险都无法阻挡她一颗勇敢的心。

德国事件簿：保持缄默

Eazie TV·CinemaWorld 晚上10.00

军事科技制造商总监Rolf Kanther外出打猎时遭枪杀。警探Helen Dorn负责调查这起可疑命案，她得查明本案究竟是意外，还是精心策划的谋杀。以德语播出，附中文字幕。

影宅（第一季）

Eazie TV·GEM 晚上11.40

日本动漫，“活人偶”艾蜜莉可被指派服侍“影家”一族的少女凯特。这一对个性迥异的主仆，在相处中渐渐融化彼此心防。以日语播出，附中文字幕。