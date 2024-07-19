真田广之角逐艾美奖视帝

（综合讯）第76届艾美奖7月18日公布入围名单，Disney+的日本史诗剧《幕府将军》（Shogun）以25项提名领跑，包括男女主角真田广之和泽井杏奈皆首度入围。另一部神剧《大熊餐厅》（The Bear）第二季以23项提名紧追。

《幕府将军》改编自美国小说家James Clavell（詹姆斯克拉维尔）的畅销代表作，以真实历史和人物为创作原型，带观众回到西元1600年，日本战国时代群雄并起、权位之争的动荡时期。

真田广之在声明中说：“这是一个与全世界分享我们文化的绝佳机会。我希望这将成为下一代的垫脚石。”

《幕府将军》将与《王冠》（The Crown）、《三体》（3 Body Problem）、《晨间直播秀》（The Morning Show）等，争夺最佳剧情类影集殊荣。

《大熊餐厅》去年获得艾美奖10项大奖，本届除了以第二季再度角逐最佳喜剧类影集，也入围喜剧类最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角等。

入围最佳喜剧类影集的作品还包括《小学风云》（Abbott Elementary）、《破案三人行》（Only Murders in the Building）、《绝望写手》（Hacks）等。

本届艾美奖将于9月15日颁奖。