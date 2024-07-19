“侠女”郑佩佩离世 享年78岁

（综合讯）78岁资深艺人郑佩佩星期五（7月19日）传出噩耗。

【更新】郑佩佩经纪公司发声明证实消息：“怀着沉重的心情公告，我们的佩佩姐郑佩佩女士于美国时间2024年7月17日离世。凯艺娱乐全体同人对此深感痛心及婉惜。公司及佩佩姐的子女，借此感谢所有佩佩姐的朋友、同事和支持者，一直在她的生命中燃亮着爱：

感谢大家多年来对佩佩姐的爱护，佩佩姐近年来身体抱恙，她选择不把消息公开，一来是努力处理自己的病情，亦希望把光阴留给跟家人共处，佩佩姐安详平静地离开时，亦如愿获子女们及挚亲陪伴在侧。

多才多艺的佩佩姐入行多年屡获殊荣，一代武打女星更是深入民心，其影视生涯跨越光辉六十载，除了在事业上努力不懈，佩佩姐亦是个平易近人、善良、爱助人且有耐性的好妈妈。佩佩姐，我们永远怀念您！”

郑佩佩经纪公司发声明证实消息。（脸书截图）

曹可凡胡雪桦哀悼

据报道，今年5月，刘涛曾在节目中提到“佩妈身体已不太好”，中国主持人曹可凡和导演胡雪桦发文哀悼。

曾访问郑佩佩的曹可凡在微博发文悼念：“每次和佩佩姐见面，都会被她爽朗的笑声所感动，即便聊起过往艰难岁月，她也从不抱怨和哀叹。我们也常常用上海话交流，她说，一说上海话，就仿佛回到自己童年时光，而那一口软糯典雅的老式上海话，听来十分亲切。近年来一直听说佩佩姐健康状况不佳，不想，她竟然与我们天人永隔。天堂没有痛苦，祈愿她一路走好！”

胡雪桦则在微信朋友圈发文：“记得27年前，在洛杉矶，您主持了胡金铨导演追悼会。今天‘武侠影后’追寻胡大侠而去，想必在天堂重温《大醉侠》在戛纳（康城）电影节的辉煌。佩佩女侠一路走好。”

郑佩佩曾出演多部作品，如电影《唐伯虎点秋香》中的华夫人、《卧虎藏龙》中的碧眼狐狸、《杨门女将之军令如山》的佘太君等。她在真人秀《花儿与少年》中“佩佩姐”的形象也令观众印象深刻。2019年，她还曾来新客串本地长剧《老友万岁》。