周星驰七字悼念郑佩佩 女儿原子鏸发文悼念母亲

78岁资深艺人郑佩佩星期五（7月19日）传出噩耗，经纪公司同日发出声明证实郑佩佩已于美国时间2024年7月17日离世。女儿原子鏸在Instagram上发长文悼念，曾与郑佩佩交好的艺人周星驰、刘涛、李若彤等也纷纷在社媒发文悼念。

原子鏸：无私的母亲

郑佩佩的女儿原子鏸在Instagram分享了与妈妈的点滴，并以英文写下长文悼念：“过去的两年对我来说是一段情绪化的时期，我和家人搬回了美国，离我母亲更近一些。但是我也感到很幸运，能够和她一起度过最后几年的美好时光。我现在很难找到言语来形容，因为这一切看起来有点不真实，我甚至觉得这一切只是一场噩梦，早上起来依旧会再看到她，我认识的最美好的人。”

郑佩佩的女儿原子鏸（左）在社媒发长文悼念母亲（中）。（互联网）

她也称赞母亲是位无私的人，直到最后一口气都心心念念着孩子们：“我深爱我的母亲，失去她让我痛彻心扉。她是一位坚强、美丽、体贴、有趣、可爱、无私、慈爱、慷慨的母亲榜样，总是把我们放在第一位。我只希望我能和我的儿子建立起像我母亲和她的每个孩子一样的关系，一种开放、坦诚和富于情感的关系。她就像是让我们一家人如此亲密的黏合剂。她教会了我要谦虚、善良、守时、专业、诚实、积极、感恩等等。”

周星驰：江湖再见

周星驰曾在《唐伯虎点秋香》中与饰演“华夫人”的郑佩佩对戏，这部戏也是她生前最经典的作品之一。她与周星驰在剧中金句练练：“一日丧命散”对上“含笑半步癫”，搞笑剧情让观众印象深刻。周星驰稍早也在Instagram的限时动态上发文写：“佩佩姐，江湖再见”。

周星驰稍早在Instagram的限时动态上发文写：“佩佩姐，江湖再见”。（IG截图）

刘涛：永远的知己妈妈

中国演员刘涛2014年因节目《花儿与少年》与郑佩佩结缘，两人结下深厚的友情，她在社媒发文：“很难过，最亲爱的佩妈永远的离开了我们。她是一位善良坚毅勇敢的前辈，无论在工作还是生活中，她总是替他人着想，尽自己所能，去努力完成每一份工作，真诚照顾每一个伙伴，与她一起的日子我们也总是踏实温暖且幸福！”

她也感谢郑佩佩对她的照顾：“敬爱的佩佩妈妈，很感恩这一生有缘与您相遇，永远记得您亲切的喊我‘涛啊，涛啊……’，记得您与我分享人生经历、智慧与力量，您是大家心中永远的侠女，也是我永远的知己妈妈，您最善最美最独立最坚强最真诚最大爱的样子，是我想起您时的模样，无论未来我们会在哪一个时空再见到彼此，我们依然会像之前一样拥抱彼此，谈笑人生，说一句：我想你！一直一直很想你！”

刘涛在微博发文悼念郑佩佩，两人因节目《花儿与少年》与郑佩佩结缘。（微博截图）

李若彤：敬业乐业好前辈

港星李若彤和郑佩佩曾一起参演2001年电视剧《杨门女将》，她在微博中忆起当年拍剧时的艰辛：“那个年代在横店拍戏的条件远没有现在好，戏里要穿厚厚的古装戏服和很重的铠甲，经常还有外景拍摄，即使再累再暴晒的情况下，她都没有叫停过。”

她也随之称赞郑佩佩的敬业精神：“一位大前辈跟我们当时的一群年轻人一样的标准，那个时候就从心底佩服“这是个敬业乐业”的好前辈。在私下里她也非常照顾我们，跟我们分享她的独家自制面膜‘蜂蜜蛋白麦片面膜’……愿天堂没有苦痛，永远怀念您。”