儿女按照郑佩佩意愿 将遗体捐作研究

（综合讯）“侠女”郑佩佩享年78岁，临终前，儿孙都在身边，三个女儿亲自帮妈妈做清洁并换好衣服，气氛平和。郑佩佩生前就希望一切从简，不必搞大型告别式，先前上节目以及在自传中也透露要遗体捐赠，据报道儿女也按照她的意愿办理。

郑佩佩2016年曾出版自传《回首一笑70年》，当时的她生死观豁达，她修佛多年，在多年前已立好遗嘱，自传以“回首一笑”命名，展现出她对人生豁达的态度。她透露身后事已交代，死后要将大体捐做医学研究，两年后再火化，骨灰随意撒在任何地方，“到时我的器官可能老化，但身体还能用。”

在过世消息之前，关于郑佩佩身体状况不佳的消息就已流传，除了忘年之交刘涛谈到“佩妈”落泪，女儿原子鏸也曾透露“妈妈打功夫过度，行动已不方便，我怀念她以前走来走去”，并为此举家搬移至美国照顾，而近年也流出郑佩佩在机场坐轮椅照片。

近年也流出郑佩佩在机场坐轮椅照片。（互联网）

患罕病未公开将捐赠大脑

其实郑佩佩2019年被诊断患有非典型帕金森病症，离世后选择捐赠大脑做为医学研究。

据外媒“Variety”报导，郑佩佩于美国时间17日在旧金山离世，她2019年被诊断出罹患神经退化性疾病、非典型帕金森症候群，非官方名称为皮质基底核退化症(CBD)，是一种罕见疾病。症状和帕金森氏病类似，目前的治疗无法延缓病情的进展。

郑佩佩的家人透露，她选择不公开病情，把时间留给四个儿女和孙子女上，并将自己的大脑捐献作为医学研究。

曾怀八胎但只留下四儿女

郑佩佩入行后，20岁就演了大导演胡金铨的《大醉侠》走红，随后在事业颠峰之际，嫁给台湾富商原文通后息影，随先生定居美国。郑佩佩在自传《回首一笑七十年》里曾说，老公家三代单传，让她浮现一股 “使命感”，下定决心 “要拿自己肚子给他们原家播种”。

只是郑佩佩怀了八个孩子只留下四个，共生了三女一男，每个生法都不一样，剖腹生的有的脐带绕颈，有的卡在腹中拿不出来，而她多年后回顾此事时居然还笑著说：“谁会生这么多，还那么多方法！”

但这段婚姻仍是离婚收场，导火线是郑佩佩另一个使命，创办华语电视台。因为她不计成本，造成跟先生的不合，最后结束19年婚姻，之后曾说“离婚是一念之差，三分钟的决定”，而写回忆录时，她也透露后悔 “把肚子给人生孩子”念头。

1992年郑佩佩重返香港影坛，接到周星驰《唐伯虎点秋香》的 “华夫人”一角，没有拘泥在“侠女”头衔，尝试了喜剧表演大受欢迎。随后又接下李安《卧虎藏龙》的“碧眼孤狸”，演艺生涯再度进入高峰。她曾在受访时透露：“当演员好幸福，可以比别人多过好几辈子，这是多大的福气和体验！”

郑佩佩也曾公开谈遗体捐赠：“我虽然老了，但我还有眼角、还有遗体，呼吁大家一定要有爱，让爱活下去，才能得到更多重生。”讲完不忘自嘲：“但我想我这么老了，这器官也没什么好用的对吧。”

郑佩佩的女儿原子鏸曾在1999年参选港姐夺得亚军后入行，参与过影视作品《男亲女爱》等。2019年升格人妻后，将生活重心都放在家庭上。但她对演艺的热忱未减，用三年创作歌舞剧剧本并筹备演出。她2023年为此曾接受《联合早报》的访问，当中她提到郑佩佩，说母亲的状态还好，但应该不会再拍戏。她也透露当时一家三口住在美国东部，妈妈和二姐住在西部，经常带着儿子飞过去陪郑佩佩。