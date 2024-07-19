电台UFM100.3系统宕机 DJ罗克敏开放点歌空中清唱

受全球电脑系统大宕机影响，电台UFM100.3下午班《一搭子 下午茶》（周一至五下午1时到4时）DJ罗克敏星期五（7月19日）值班时遇系统故障，下午1时26分发现电脑系统开始出状况。她一开始不停在空中讲话撑场，后来灵机一动开放听众点歌，接连清唱《小幸运》《细水长流》《迷迭香》《几分之几》《告白气球》等五六首歌。

事后，罗克敏接受《联合早报》访问时说：“没想到听众反应超热烈的，信息一直不停（进来），好多听众都喜欢这种最现场即时的连接。”

她指出，发现系统出状况时，自己的播歌软件还可运行，所以照旧开麦，改播自己的私房歌，“但是后来1时40分左右，我正开麦讲话时，发现电脑按什么都没反应了，只能硬着头皮继续on air（空中开麦），哈哈。”

她想起六年前曾遇到相同的状况，不过当时没唱歌，因为“那时脸皮没现在厚”，而网络瘫痪了大概十多分钟，之后一切恢复正常。

当时的她心里是慌的，这次她只想着下一秒要怎么做。“我觉得这是很难得的体验，虽然不希望以后再有。也是一个提醒，平日的我们太依赖网络，要是没有网络的生活，我们会是怎么样？”

UFM100.3即时在社媒发文，电台在广播传输的常规节目遇到了技术故障，对于节目播出受到干扰深表歉意，并表示努力解决问题。

台长洪菁云受访时说，若电脑无法播歌，DJ会开麦说话，不让空中冷场，“她（罗克敏）应该是没预料会宕（机）这么久，结果一直说话等救援，然后就开始唱歌了，哈哈。”

见宕机状况一直不变，后来她让DJ关麦，启动后备系统。至于后备系统的操作，她说：“七秒没声音就会启动播歌。”