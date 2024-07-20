七人的秘书

Hub都会台（星和Ch825） 晚上10.00

主演：木村文乃、广濑爱丽丝、菜菜绪、沈恩敬、大岛优子、室井滋、江口洋介。故事主角是一群为银行、警察厅、大学医院和东京都政府巨头人物工作，低调得连名字都没有的秘书组成的“影子军团”。表面上，她们忠实地为老板们工作，其实暗地里聚集起来从事“助人”的副业。为了拯救遭到社会不公平对待的弱者，她们利用高超的技能、庞大的机密情报及人际网络，出色地完成“幕后工作”，改变不公正的社会。

黄金花

8频道 晚上10.30

黄金花（毛舜筠饰），街坊邻居称她为黄师奶，视家庭重于一切，与老公黄远山（吕良伟饰）合力照顾患有自闭症的儿子黄晓光（凌文龙饰）20年。岂料老公爱上狐狸精丹凤眼（冼色丽饰），辛苦维系的家庭瞬间变得零散，不知所措的黄金花萌发杀死小三的复仇计划。一众师奶无意中揭破她的密谋，从慌张慢慢变成支持。

行走天际：极限爱情故事 Skywalkers: A Love Story

Netflix 已上线

在这部既浪漫又惊心动魄的影片中，一对热爱挑战极限的情侣计划爬上世界第二高的摩天大楼，在尖塔上表演玩命特技，将两人的把恋情带上危险巅峰。

奥本海默 Oppenheimer

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上10.00

物理学家罗伯特奥本海默的传记故事。描述奥本海默开发第一颗原子弹的过程，同时呈现主角“冒着毁灭世界的风险去拯救世界”的矛盾心境。

李小龙：复制新宇宙 Enter The Clones Of Bruce

Eazie TV·探索世界频道 晚上9.00

在李小龙下葬后数小时内，上百个制片企划随即启动。从传记、续集、前传到衍生剧、抄袭片；台湾李小龙、缅甸李小龙、韩国李小龙、黑人李小龙、女李小龙、以《功夫》火云邪神一角翻红的梁小龙，以及后来的成龙、洪金宝，都在当年的“李小龙剥削电影”中窜起。这部纪录片走访全球，带观众追踪和重返这段略显荒诞滑稽，却又充满真实血泪的影坛野史。附中文字幕。