荷兰男子全球疯狂播种 孩子或有3000个

千子之父：捐精狂奇案 The Man with 1000 Kids

可在Netflix观看

现实比小说更离奇。三集纪录片，上线后在Netflix串流平台全球十大最热门节目高居不下，不是没有道理。

自称是老师以及虚拟货币玩家，实则YouTuber的荷兰男子Jonathan Meijer（强纳森迈耶），拥有一头飘逸金发，谈吐不俗，看似才华横溢，而且周游列国，如此人物对许多梦想生育的女性而言，是梦寐以求的捐精人选。岂料，他蓄意隐瞒捐精史，到世界各地透过精子银行以及私人网站疯狂“播种”持续15年之久。

强纳森迈耶辩称自己是在帮助无法怀孕的母亲们，执意不肯停止捐精。（互联网）

迈耶辩称自己此举是为了帮助无法怀孕的母亲们，执意不肯停止捐精，直至2023年被告上法院。提告人以担心孩子之间可能在不知情的状况下产生近亲繁殖的风险，要求法院尽速采取行动。纪录片在最后推估，迈耶的孩子人数或许高达3000。

捐精狂不止一人

Netflix的原创纪录片，向来比平台投资的影剧作品有趣精彩得多。像是一部荒诞黑色惊悚片，以为真相已被理清，却立即有戏剧性转折，让人瞠目结舌。

从法规、道德到人性，捐精狂事件可以让人思考的地方，太多。虽被形容为“诈骗”，但捐精狂迈耶似乎并未收取任何酬劳，也因此法院不能对他有任何实际惩处，不过未来他若有违规行为，法院将对他处以10万欧元（约15万新元）罚款。

动机何在？是捐精成瘾？是满足操控人类的上帝心态？是纯粹自恋？迈耶甚至在法院大言不惭提出只要创造庞大的亲属网络，便可防止同父异母的孩子们的乱伦危机。迈耶更疑似伙同另一人常常恶作剧地将精液混在一起交给“被授精”女性，看最后谁能“胜出”。可怕的是捐精狂原来不止一人，这些男人相互竞争，炫耀孩子产出数量，甚至有人恶劣地狂言要“洗白”非洲。

骇人听闻的是，这个全球50亿美元（约67亿新元）的产业并无严格规范和审查，肯尼亚的精子银行为了吸引白人捐精者，无所不用其极。而透过网站私下接触捐精者，竟然如此轻而易举。

母亲们行为匪夷所思

扭曲的人性，不仅体现在捐精狂徒身上，纪录片里出现的母亲们的某些行径，也并非没有争议。

影片聚焦的主角们，除却从正常管道精子银行获得捐精的澳大利亚母亲，其他人均透过网络与迈耶进行私下交易，或在获取精液之后自行直接注射，或是发生关系，过程匪夷所思。

这些女性说希望自己的孩子独一无二，因此精挑细选外貌佳、人品好的捐精者。她们纵使在对迈耶产生疑虑，知道他是捐精狂之后，也没有远离他，反而害怕被断联，只因希望孩子能和父亲建立感情。

与此同时，这些母亲们既恐慌孩子产生类似《星际大战》里的“莉亚与路克情结”恋上同父异母的手足，又搞聚会让有血缘关系的孩子们共聚一堂，甚至为孩子们天生剪不断的情感联结而感动。成年人莫名其妙的行径，究竟是出自满足自己当母亲的欲望的自私心态，抑或是过于天真所以糊涂？

世间众生相，着实令人百思不解。