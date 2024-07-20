记者大声说：洪爱玲终于与自己和解

洪爱玲应新加坡首个“毒品受害者纪念日”活动，与母亲一起接受采访，于镜头前揭露她“在妈妈毒瘾阴影下长大”的故事。看完视频，我想起一句话：不幸的人用一生治愈童年，幸运的人用童年治愈一生。年过半百的洪爱玲终于和自己和解，尽管依旧不明白父母为什么给了她一个不同于一般人的童年，她却不再执着于去讨个答案或道歉。“这已和他们无关了，我想要往前进。我想要快乐，我想要拥有自己的人生，我想要爱与被爱。”与所有正努力走出原生家庭伤害的人共勉之。——曾慧仪

人红是非多，被多方特别关注是预料中事。爆红的韩星边佑锡每到一处办活动，都掀起热议。这次却因保镖在机场的不当行为而引发争议。拿强光照人、未经授权检查他人机票，原本的“保安”工作却造成其他人的不安，难免败了艺人原本累积的好感。行内有句老话：“艺人爆红，也只是另一个开始。”想攀上另一个高峰，除了接下来的职业规划，还得顾及方方面面的事项。艺人和他身边的人都至关重要，走错一步都可能满盘皆输。爆红不易，要保持人气更加不易。——赖婉丽

“哥哥”张国荣离世至今已经21年。他生前挚爱唐鹤德（唐唐）日前被爆有新欢，还同居在张国荣留下的住处，消息曝光后，引发两派网民争议。支持者认为时隔多年，唐鹤德拥有新爱，与怀念故人并不冲突。反对者则无法接受张国荣的爱人去爱别人，逼得唐鹤德出面澄清没有另一半，也早就搬离爱巢独居。其实足足21年了，唐鹤德如今即使投入新感情，又有何错？难道要他为张国荣永远单身吗？相信张国荣也希望挚爱能拥有幸福，毕竟逝者已逝，生者日子还是要过，“哥迷”们就放过唐唐吧！——李妙音