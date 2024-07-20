《异能》成青龙系列大奖赢家 任时完和朴宝英封视帝后

（首尔讯）韩国“青龙系列大奖”颁发给串流平台上的优秀作品，2024年来到第三届，星期五（7月19日）晚间在仁川Paradise City饭店举行。本届大赢家《Moving异能》拿下最高荣耀大赏以及最佳男女新人共三项大奖，最佳男女主角则由《少年时代》任时完（Im Si-wan）、《精神病房也会迎来清晨》朴宝英（Park Bo-young）夺得。

偶像团体出身的任时完以黑马之姿，打败柳承龙、卞约汉、柳俊烈和崔宇植等演技派成功夺下视帝。他不可置信地说，自己常参加颁奖典礼，都会先准备好得奖感言，因为担心讲不好会浪费大家的时间，“不过看了其他入围者就可以知道这次准备几段就好，我本来以为今天准备10％就可以了”。他也感谢评审给予肯定，谦虚说：“在座的各位都很会演戏，这个奖只是一个形式而已，大家也请给自己一个掌声！”

朴宝英同样不敢相信自己竟能拿下视后，致词时更激动落泪。她在《精神病房也会迎来清晨》饰演患精神病的护理师，坦言在演出的过程中相当辛苦，感谢一起合作的演员和工作人员每到现场都会给她一个拥抱，让她得以撑下去。

她也谦虚将功劳归给每集主角，最后暖心向抑郁症患者隔空喊话：“如果有人正在度过黑暗又漫长的夜晚，我希望你不要因此感到疲惫，好好坚持到最后，迎接清晨的到来！”场面相当感人。

《Moving 异能》拿下最高荣耀“大赏”，主创团队上台领奖。（互联网）

另外，最佳戏剧由《精神病房也会迎来清晨》夺得，最佳男女配角分别由《假面女郎》安宰弘（Ahn Jae-hong）和《杀人者的购物中心》金海娜（Kim Hannah）拿下，最佳男女新人分别是《Moving 异能》李正河（Lee Jung-ha）和高允贞（Go Youn-jung）。

最佳综艺节目是《思想验证区：The Community》，最佳男女综艺人则分别颁给《SNL Korea第5季》申东烨（Shin Dong-yup）以及《女高推理班3》张度练（Jang Doyeon）。