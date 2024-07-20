体重暴跌18公斤 钱小豪笑辟患癌传言

体重直跌18公斤，被外界质疑身患顽疾，钱小豪受访中气十足，他告诉《新明日报》：“我的健康无大碍！”

兼具身手与颜值的钱小豪早在80年代凭《僵尸先生》当道长林正英那个英挺又有女鬼艳福的“徒弟”角色一炮而红，他日前接受《新明日报》长途电访，谈笑风生，有问必答，姿态大方坦荡。

由于港媒报道他急速消瘦，质疑他健康亮起红灯，甚至有人揣测他患癌，但豁达的钱小豪闻言不怒反笑，他认为是一些危言耸听的标题党制造错觉，言下也没介意。

经记者问起，小豪哥（钱小豪昵称）表示，他先前重达77公斤，如今体重约59公斤，前后差距18公斤，但他也大方透露，做了健康检查，身体并无大碍！

“我只是有点高血压、高胆固醇，胃部曾检测出有两个息肉，但已切除；有一点点青光眼，滴眼药水即可，也不必做手术，其他像心脏、肝、胆、肾脏以及甲状腺都没有问题。”

小豪哥热爱生活，个性积极，为何消瘦？追根究底，原来是他的食量减少了。

“我有一段日子在大陆拍戏，由于太投入拍摄，一天只吃一餐，长期下来食量变小，才因此消瘦，实际上，我的精气神都好。”

记者打趣小豪哥应积极增肥，他回答：“跟你做完访问我就去菜市场买食材回家煲汤。”

组父子兵合拍鬼片



入行45年，钱小豪拍200部电影，超过50部僵尸片，说他是“僵尸片专业户”也不为过。

他育有二子，次子爱打泰拳、玩瑜伽、潜水，但对演艺工作没兴趣，他的长子是与前妻生的庞景峰，长得挺有型，热爱演戏，提携爱子的钱小豪自组父子兵，曾在中国大陆一口气合拍四部网络电影，包括《哮天神犬》《龙云镇怪谈》《一眉先生》《勾魂令》等。

除了演出，钱小豪也当过电影投资人，让儿子不缺演艺资源。

“钱小豪”账号点击率7.2亿

“驱僵尸”形象深入民心，最近受邀签了一间短片制作公司，申请了自己的影音账号。

采访小豪哥时，他才从深圳拍完短视频回到香港，以为外形酷酷的他个性寡言，其实小豪哥是个很能打开话匣子、很健谈也很豁达的人。

“我上直播点击率很高，印象中直播30秒就吸引300万网友。”他开心分享。牛刀小试证明直播吃得开，有趣的是，他进驻抖音却受阻碍，原来好些网友粉丝以“钱小豪”的名字登记抖音账号，到他去申请抖音时，反而需要通过审批。

小豪哥观察到，非他本人的“钱小豪”账号也赢得7.2亿点击率，深受欢迎。其实，他也有微信账号（钱小豪Siubo)，透过微信视频与网友粉丝互动。

小豪哥孝顺至亲，他透露已在深圳置业，添了近海的楼房，方便双亲度假享受。

曾与郑佩佩拍《霍东阁》 祈愿前辈一路走好

曾与郑佩佩合作电视剧《霍东阁》，小豪哥赞佩佩姐工作态度超好，为人很友善，对所有工作人员都很有礼。

小豪哥说，佩佩姐在香港时，大家都会相约见面。

“由于她近年长居美国就少见了，对于她离世，深感惋惜，祈愿这位前辈一路走好。”