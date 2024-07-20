中国剧翻拍《机智医生生活》？韩方否认授权

（综合讯）韩国疗愈神剧《机智医生生活》（简称《机智》）于2020、2021年先后推出两季，在亚洲各地都拥有广大剧迷，至今仍有许多观众希望能早日推出第三季。近来，由辛芷蕾、白客主演的中国剧《仁心俱乐部》（简称《仁心》）被传是翻拍自《机智》，不过《机智》韩方制作公司CJ ENM发出中韩版本声明，澄清两部剧没有任何关联。

CJ ENM星期五（7月19日）在微博发表声明，先是感谢中国观众对《机智》的喜爱，对于网传他们授权《仁心》制作方、翻拍《机智》一事，郑重澄清写道：“CJ ENM和CJ ENM Studios并未授权丽泽影业使用《机智》的著作权及翻拍权利，也未与其签订任何法律合同，电视剧《机智》与《仁心》没有任何关联”。

声明中也写道，希望丽泽影业的《仁心》不会侵犯《机智》的版权，并祝愿他们拍摄顺利，成功开播。

由辛芷蕾（左）和白客主演的中国剧《仁心俱乐部》6月已杀青。（取自剧集微博）

记者查看《仁心》的人物设定，女主角辛芷蕾是一名神经外科医生，她在准备结婚时发现男友因“特殊原因”被送到自己工作的医院，备受打击却要体面地结束这段关系；男主角白客也是一名医生，工作一帆风顺，婚姻却亮起红灯。根据介绍，男女主角在医院是彼此支持的战友，一起成长彼此治癒，故事设定与《机智》相似，不免让人产生联想。《仁心》6月已经杀青。