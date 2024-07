本地音乐人黄宇哲6月底在社媒晒出甜美求婚照,分享他5月在北京向相恋三年、从事模特经纪行业的女友Lulu求婚成功。除了安排场地、布景、装饰、摄影等,黄宇哲还特意为女友创作了一首歌,结果女友早就猜到他的求婚“惊喜”。

黄宇哲把求婚过程制成影片上传到社媒,当中的细心和浪漫引来不少网民和亲朋好友的祝福和羡慕。他接受《联合早报》访问时笑说:“很多人都说我‘spoil market’了!”

黄宇哲把求婚过程制成影片上传到社媒,浪漫的细节让不少网民羡慕。(受访者提供)

黄宇哲和Lulu在一个聚会中认识,发现两人住得很靠近,黄宇哲在聚会隔日便邀Lulu一起吃早餐,后来就慢慢成了好朋友,再发展成恋人。

为何求婚地点选在北京?黄宇哲说,当时刚好在北京有工作,就决定在那里求婚,并以一起参加活动为理由,把女友“骗”到北京。他笑说:“结果她早就发现了!蛮有趣的,感觉我们就像长不大的孩子。’”

不打算办婚礼

黄宇哲请了当地的求婚策划师安排华丽场地和布景,种种细节如婚礼一样隆重。他5月24日求婚,影片用了一个月剪辑,才在6月底正式公开分享。两人还共同经营情侣账号bertandlulu,在TikTok已有51万粉丝追踪,算是人气网红。黄宇哲说有时和Lulu在外时,会有粉丝要求合照。

他分享说,将求婚仪式如婚礼般策划,是因为两人不打算举办婚礼,觉得细节太多又麻烦,最多是邀请亲朋好友参与小型派对,不过目前还没有具体计划。

求婚仪式的重要环节之一,是黄宇哲演唱为Lulu写的求婚歌曲《我们走过人海》。黄宇哲说,原来的版本用了三个月写好,但总感觉太商业化,结果又重新写了一遍,在求婚三天前完成。

黄宇哲坦言,自己制作的歌曲大多以商业模式为主,少有靠自己灵感创作的作品,所以为Lulu写的这首歌比想象中更有挑战。

黄宇哲不仅安排豪华求婚场地,还为Lulu制作歌曲。(受访者提供)

再为好莱坞影片写歌

黄宇哲和团队曾为好莱坞电影“Spiderman: Across the Spiderverse”(《蜘蛛侠:穿越新宇宙》)和“Transformers: Rise of the Beasts”(《变形金刚:万兽崛起》)创作中文主题曲。2023年12月,他们再次为好莱坞片作曲,这次是“Aquaman and the Lost Kingdom”(《水行侠:失落王国》,中国译:《海王2:失落的王国》)的中文主题曲《血脉觉醒》,由中国说唱歌手宝石Gem演唱。

除了制作中文歌曲,黄宇哲和团队也为日本知名团体Kis-My-Ft2制作歌曲“Forever Girl”,这首歌今年5月登上日本音乐排行榜Orion Chart第一名。

黄宇哲不是第一次为日本团体写歌,他曾在2022年底发表了第一首J-pop歌曲,是日团lol的“I Beg You”。谈到写J-pop歌曲如何考量风格,他说:“我主观认为,J-pop歌曲是有难度的,因为旋律和文化都不太一样。K-pop的市场比较国际化了,但J-pop的圈子比较封闭,也有他们独特的风格。”

黄宇哲会继续专注于商业音乐制作,不过看到求婚曲得到很好的反应,他考虑在未来和Lulu一起合作,在有意义的日子发表一些两人的歌曲。他笑说:“我和Lulu说,你开启了我的音乐梦。”