坠爱地中海 Find Me Falling

Netflix 已上线

上了年纪的摇滚明星约翰奥尔曼专辑销量不佳，人气也逐渐下降。他决定暂停事业，设法找回生命火花。他搬到地中海小岛塞浦路斯一栋在悬崖边的房子，想过着与世隔绝的低调生活，却不断被来到此地的绝望可怜人打扰。后来，旧情人也登场，让他陷入更始料未及的复杂处境。

百岁时代

8频道 晚上10.30

是饮食，是生活习惯，还是基因？是什么决定了人的健康与寿命？《狮城有约》制作团队走访亚洲四个城市，通过14位人瑞的故事，以及医学、基因、人类学等各领域专家，探索人瑞长寿的奥秘，也了解亚洲各地如何迎接百岁时代。

Deadman

Viu 21日上线

主演：赵震雄、金喜爱、李秀敬、金元海。这部韩国影片讲述靠买卖名字赚钱的王牌李万财，突然背上1000亿韩元的贪污罪名，还成了“死人”。其实他诈死，是为了找到真正的犯人，和找回自己被夺走的人生。

南风。六堆：乐土

Eazie TV·客家电视 晚上9.30

主演：朱国宏、贾斯汀、欧阳靖。自幼没有双亲爱护的冯蜜（欧阳靖饰），在离开人世后，灵魂展开了一段新的旅程，最后她终于了解自己的身世并重新拥抱亲情。曾以《桂花酿》入围多项金钟奖的导演黄金莺，融入客家的传统信仰与盘花，创造独属于麟洛乡的故事。以客家语、华语播出，附中文字幕。

泳池怪诞 Natatorium

Eazie TV·CinemaWorld 晚上9.00

2024年鹿特丹国际电影节参展影片，冰岛／芬兰犯罪和惊悚电影。18岁的Lilya去城里参加国际艺术表演团体试镜，顺道拜访许久未见的祖父母。Lilya的父亲和姑姑发现Lilya借住在他们的老家，一阵恐慌涌上心头。一家人齐聚庆祝Lilya试镜成功，一个黑暗秘密随之浮现，看似正常的家庭庆祝活动，很快变成了无人预见的可怕悲剧。以冰岛语播出，附中文字幕。