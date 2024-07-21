上周票房：李善均遗作吸睛 神偷奶爸4稳坐第一

三部电影新上榜，分别是好莱坞暗黑系惊悚片《长脚怪》，已故韩国演员李善均的《寂噤计划》，以及韩国男星李帝勋主演的逃亡动作片《绝地逃生》。

《寂噤计划》是李善均遗作，因此备受关注。电影7月12日于韩国开画，在当地的首周末票房登亚军，仅次于同一天公映的迪士尼动画片《脑筋急转弯2》。

《寂噤计划》导演金泰昆接受韩媒访问时感慨，自己和李善均2023年还一起出席康城影展，而今却只能缅怀故人。导演说李善均在片中扮演举足轻重的角色，并赞他是自我要求非常高的演员，对于拍摄细节滴水不漏。他也感谢李善均积极分享想法和点子，大大提高了电影水平。

上周最卖座电影前四名保持不变，轻松好笑且老少咸宜的动画片依旧最吸引观众眼球。《金孙暴富攻略》继续吸金，上映七周票房破564万元。

2024年7月11日至7月14日票房排名



①（1）神偷奶爸4（Despicable Me 4）

②（2）脑筋急转弯2（Inside Out 2）

③（3）噤界：入侵日（A Quiet Place: Day One）

④（4）金孙暴富攻略（How To Make Millions Before Grandma Dies）

⑤（新）长脚怪（Longlegs）

⑥（5）海关战线（Customs Frontline）

⑦（6）小孩不笨3（I Not Stupid 3）

⑧（新）寂噤计划（Project Silence）

⑨（新）绝地逃生（Escape）

⑩（7）绝地战警：生死与共（Bad Boys: Ride or Die）