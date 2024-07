上周票房：李善均遗作吸睛 神偷奶爸4稳坐第一

三部电影新上榜,分别是好莱坞暗黑系惊悚片《长脚怪》,已故韩国演员李善均的《寂噤计划》,以及韩国男星李帝勋主演的逃亡动作片《绝地逃生》。

《寂噤计划》是李善均遗作,因此备受关注。电影7月12日于韩国开画,在当地的首周末票房登亚军,仅次于同一天公映的迪士尼动画片《脑筋急转弯2》。

《寂噤计划》导演金泰昆接受韩媒访问时感慨,自己和李善均2023年还一起出席康城影展,而今却只能缅怀故人。导演说李善均在片中扮演举足轻重的角色,并赞他是自我要求非常高的演员,对于拍摄细节滴水不漏。他也感谢李善均积极分享想法和点子,大大提高了电影水平。

上周最卖座电影前四名保持不变,轻松好笑且老少咸宜的动画片依旧最吸引观众眼球。《金孙暴富攻略》继续吸金,上映七周票房破564万元。

2024年7月11日至7月14日票房排名



①(1)神偷奶爸4(Despicable Me 4)

②(2)脑筋急转弯2(Inside Out 2)

③(3)噤界:入侵日(A Quiet Place: Day One)

④(4)金孙暴富攻略(How To Make Millions Before Grandma Dies)

⑤(新)长脚怪(Longlegs)

⑥(5)海关战线(Customs Frontline)

⑦(6)小孩不笨3(I Not Stupid 3)

⑧(新)寂噤计划(Project Silence)

⑨(新)绝地逃生(Escape)

⑩(7)绝地战警:生死与共(Bad Boys: Ride or Die)