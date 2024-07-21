脑部惊现六颗脑瘤 刘心玲将入院做放射性治疗

检测脑部惊现六颗脑瘤，刘心玲本月底连续五天进行放射性治疗，她语气坚定告诉《新明日报》：关关难过关关过！

心玲早在去年8月22日，入院进行放射性治疗，去除脑部一颗2.9公分的脑癌。不过，最近做核磁共振成像（MRI）时，又发现脑部长出六颗小脑瘤，医生嘱咐她“不能拖延”，心玲决定在本月底入院再次进行放射性治疗，将六颗脑瘤去除。

因为脑癌作祟，导致她容易头晕头痛，必须尽快去除，“但医生也说了，手术后遗症就是会影响记忆力，大概要在四个月之后才会逐渐好转”。

再次面对生命的难题、严峻的挑战，心玲没退缩、没沮丧，她很笃定地说，关关难过关关过。“因为《新明日报》的报道，让我获得大善人翁俊民捐赠10万元医药费，老天爷似乎有在帮我，所以我更不应该放弃，我会积极去面对难题，治疗癌症。”

其实，更大的推动力来自她一对18岁的儿子及16岁的女儿。心玲说：“孩子都尽力了，不想给他们太多无形的压力，我爱他们，就更希望自己可以早点康复，那孩子们才能有更多自己的空间，我只求他们能好好照顾自己，别一直为我操心。”

访谈间，喜闻心玲说话的中气似乎回来了，她坦言自己的状况天天不同，但逐渐学会平静以对，“我很清楚，现在这个时候，更不能情绪激动”。

发现自己被脑癌袭击，心玲仍能平心静气，她认为这与自己天天抄佛经有关。

体重增六公斤

心玲在受访时也向记者透露她病情的进展，首先是乳癌和淋巴癌经历10多次化疗，癌细胞有缩小，心玲肺部已无积水，精神变好，而且癌患居然还能“长肉”，5月下旬瘦得只剩43公斤的她，在短短不足两个月内，增重六公斤，如今49公斤，真是令人振奋！

心玲说，之前她因肺积水导致气很喘，家中懂事的孩子还积极帮忙做家务，如今她情况稍好，就开始料理家务。

“肺部没积水了，我很开心，之前真的什么都做不了！”心玲点燃了一丝希望，她希望能活下去，亲睹两个孩子毕业后踏入社会、然后成家立业……