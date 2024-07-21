新剧挑战双胞胎角色 陈泂江不敢松懈

新剧《庭外的一角》挑战双胞胎角色，陈泂江不敢松懈，通过小细节塑造两个人物。

新传媒新剧《庭》讲述美术学院的老师袁英才突然轻生，死者的双胞胎哥哥袁英杰回国处理后事时，觉得弟弟的死另有隐情，决定寻找真相。

陈泂江首次诠释一对孪生兄弟，挑战十分大，为了确保观众可以分辨孪生兄弟的差别，他接受《新明日报》访问时说：“我对造型要求一向很高，这次更是通过服装和妆发的改变，让观众更容易辨认出两个角色。表演上，我不想通过夸张的方式来制造辨识度，所以通过了表演中的小细节来塑造两个不同的人物。”

他也指出从接到任务到现在拍摄一个多月，压力一直很大，“感觉从准备到拍摄的工作量也加倍了，从拿到剧本到现在我都不敢松懈。”

《庭》的故事带有悬疑和黑暗元素，这也是陈泂江偏爱的故事，他说这部剧的剧情转折点让他在看剧本时，已欲罢不能。

再次进入剧组拍戏，陪女儿的时间变少了，问陈泂江是否舍不得？

他坦言拍摄前几天确实会很舍不得，但随着进入拍摄的繁忙节奏，渐渐就习惯了，“幸好现在科技发达，休息或午饭时间，还可以通过宝宝床边的闭路电视看看她。我喜欢把耳朵放在她的胸膛上听她的心跳声。每次听到都觉得很不可思议，竟然带了一个小生命来到这个世界！看着她天使般的可爱脸庞，我就想用一生去保护她。”

提到工作和家庭，陈泂江表示很快就找到了平衡点，但他表示这绝对不是一朝一夕的事。这十多年他马不停蹄地奋斗，就是为了给家人建立一个舒适和平稳的生活环境，让宝宝的到来是锦上添花。回想这一切，陈泂江觉得很值得！

周智慧和陈泂江在剧里饰演夫妻。（新传媒提供）

周智慧三度演人妻

周智慧在戏中饰演陈泂江的太太方爱心，一位经历不少心路历程的女性，因此有许多情绪戏。

她说：“这次扮演的角色有不少情绪很重的戏，如从相信到质疑老公，以及当老公出事后要怎么去处理和拿捏她的情绪。这对我来说是一个很好的演技挑战！”

第三次和陈泂江合作，周智慧说：“泂江是一个很照顾同事的前辈，跟他合作让我觉得很自在、轻松，让我能很舒服地拍摄这么沉重的题材。”

周智慧今年的剧都饰演人妻，一共有三段“恋情”，对象包括《完全省钱恋爱手册》里的林鹤轩、《宠他，还是爱我？》的张奕恺以及《庭》的陈泂江。

本身更喜欢哪个类型？周智慧表示很难选，因为她喜欢林鹤轩的幽默、张奕恺的耐心以及陈泂江的帅气。至于本身的择偶条件，周智慧表示：“其实没有很多，只要他工作认真勤劳，有情绪觉察和观察力，能够理解我、关心我、成为我的精神支柱，这就足够了。”

洪丽婷觉得所饰演的角色感觉上会很好发挥。（新传媒提供）

洪丽婷：与泂江默契还在

洪丽婷饰演的江小蕾经历了很多事情，心里面的情绪和情感都有着起伏高低的变化。

洪丽婷说：“角色很有意思，感觉上会很好发挥、很好玩！”

剧里她和陈泂江的对手戏最多，“这是我们第二次合作，我很喜欢和他对戏因为每次都很轻松。第一次是在《关键证人》，现在拍这部剧，感觉好像我们一直都有一起拍戏，默契还在，不需要花什么时间去培养。和他对戏感觉也很自然，不需要想太多也没有什么压力，情绪自己会来，很有感觉。”